俄美烏二輪會談：表態積極難解核心分歧

中評社北京2月6日電／由俄羅斯、烏克蘭、美國三國代表組成的安全問題工作組5日在阿聯酋首都阿布扎比結束為期兩天的新一輪會談。各方表態相對積極，並且俄烏在會談後完成新一輪換俘。但分析人士指出，領土劃分、烏克蘭安全保障兩大核心問題依然沒有解決的跡象，俄烏談判在短期內依然難以打破僵局。



釋放積極信號



新華社報導，這是今年以來美俄烏三方第二次舉行會談。首次會談于1月23日至24日在阿布扎比舉行，三方就結束戰事及其所需的安全條件進行了討論，但未宣佈達成具體共識。



參加此次會談的烏方代表團成員包括烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫和總統辦公室主任布達諾夫等。俄方代表團則由俄武裝力量總參謀部情報總局局長科斯秋科夫率領。美國代表包括美國總統特朗普的特使威特科夫和女婿庫什納等。



會談以閉門形式展開。據RBC－烏克蘭通訊社5日報導，此次會談重點討論俄烏軍隊脫離接觸的可能性、停火監督機制和設立協調中心等，但關鍵的領土問題未得到解決。



俄美烏三方在會談期間均釋放出一定積極信號。烏梅羅夫在社交媒體發文稱談判“富有成效”，聚焦于具體步驟和切實可行的解決方案。俄總統特別代表德米特里耶夫表示，儘管受到干擾，烏克蘭和平協議談判正在取得進展。威特科夫表示，會談“具體且有建設性”。



此次會談的最大成果是俄烏雙方完成新一輪換俘。根據雙方通報，俄烏各向對方移交157名被俘人員，共計314人。這是近5個月來雙方首次進行大規模換俘。俄羅斯聖彼得堡國立大學國際關係係教授特卡琴科說，交換戰俘意味著雙方至少希望向對方及美方釋放積極信號，表明談判仍在進行且己方致力於此。

