中評專論：愛潑斯坦案的深度審視與制度反思

美國司法部早前公開數百萬份與已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的新文件，包括300萬頁文件、18萬張圖像和2000段影片。 中評社香港2月7日電（評論員 丁乙）轟動全球、眾說紛雲的美國傑佛里·愛潑斯坦案，絕非一起單純的未成年人性剝削刑事案件，而是跨越三十餘年、牽扯全球政商王室精英的權貴犯罪醜聞，更是美國司法體系雙重標準、權貴資本主義制度性腐敗的極致縮影。從2005年首次案發後的輕判縱容，到2019年愛潑斯坦獄中離奇死亡的疑點重重，再到2024－2026年超350萬頁涉案文件的逐步解密，這起案件的每一個節點，都撕開了美國“法治公平”“人權至上”話語的虛偽面紗。



2026年1月，美國司法部依據《愛潑斯坦檔案透明法案》公開的300多萬頁核心卷宗、2000多段視頻與18萬張現場圖片，以鐵證鏈印證了愛潑斯坦只是前台“白手套”，其背後存在著資金、執行、情報、頂層權力四層嚴密的控制網絡。而該案至今僅有吉斯蘭・麥克斯韋一人獲重刑，多數涉案權貴未被追責的現實，更直指美國制度深處的病灶：當權力與資本交織成利益共同體，法律便淪為保護精英的工具，弱勢群體的權利則淪為這場權貴遊戲的犧牲品。



一、案件演進：從精英“白手套”的崛起到離奇死亡的敘事斷裂



愛潑斯坦的發跡本身，就是一場缺乏合法邏輯的“資本神話”。這位出生於紐約布魯克林猶太人工薪家庭的商人，憑藉造假學歷踏入金融圈，後創立的投資公司，號稱只為 “資產超10億美元的客戶”服務，卻無任何實業營收與合規投資收益記錄。2026年解密的摩根大通銀行流水顯示，1998－2019年，愛潑斯坦帳戶累計流入13.7億美元，均來自萊斯利・瓦克斯納關聯信託、離岸殼公司與情報管道定向撥付，其本人並無自主募資能力。



這些資金成為其構建性剝削網絡的物質基礎：1998年，愛潑斯坦以795萬美元，買下美屬維爾京群島的小聖詹姆斯島，將其打造成專供權貴享樂的“蘿莉島”，並與英國出版業巨頭之女吉斯蘭・麥克斯韋聯手，以“付費按摩”為誘餌，在紐約、佛羅里達等地誘騙14－17歲的未成年少女，形成了跨區域的性交易網絡。截至2019年，該案受害者超250人，最年輕者僅14歲，部分受害者還被脅迫成為“獵頭”，為其招募更多同齡人。



案件的首次調查，本應成為揭開黑幕的契機，卻淪為司法庇護權貴的開端。2005年，棕櫚灘警方接到受害者父母報案後，聯合FBI開展了11個月的臥底調查，掌握了愛潑斯坦性侵、教唆未成年人賣淫的大量重罪證據，佛羅里達州檢方甚至準備了53頁的起訴書。但時任佛羅里達南區聯邦檢察官亞歷山大・阿科斯塔，卻與愛潑斯坦的律師達成了秘密非起訴協定，將聯邦重罪指控全部撤銷，僅以兩項州級輕罪定罪，判處其18個月監禁，實際服刑13個月，且服刑期間可通過“工作假釋”自由外出辦公。



這份協議不僅繞過了聯邦大陪審團的法定審核程序，還為愛潑斯坦的所有助手提供了豁免保護，甚至未依法告知受害者，嚴重違反《犯罪受害者權利法》。阿科斯塔日後竟被特朗普政府任命為勞工部長，直至2019年輿論發酵後才被迫辭職，這一結果成為司法體系與權貴勾結的直接佐證。



2018年《邁阿密先驅報》的深度報導，讓愛潑斯坦案的真相浮出水面，輿論壓力下美國司法部重啟調查，2019年7月愛潑斯坦因涉嫌合謀拐賣、性侵未成年人再次被捕，面臨終身監禁的指控。但這場本應走向正義的調查，卻以愛潑斯坦的離奇死亡戛然而止。



2019年8月10日，愛潑斯坦在紐約大都會懲教中心被發現死亡，官方認定為“自殺”，但諸多疑點讓這一結論難以服眾：案發前其獄友被莫名轉移，負責看守的兩名獄警，連續加班且偽造值班記錄，牢房區域監控恰好失效，屍檢報告顯示其頸部舌骨骨折－－這一症狀更常見於勒死受害者，而非上吊自殺。更諷刺的是，這兩名失職獄警，最終僅通過認罪協議避免了牢獄之災，愛潑斯坦的墳墓也未做任何標記，仿佛這場死亡本就被設計為“真相的終點”。

