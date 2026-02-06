美俄核軍控“開天窗”有何影響？

中評社北京2月6日電／美國總統特朗普5日就美俄《新削減戰略武器條約》到期一事發文稱，與其延期這項條約，更應該制定一項“改進且現代化”的新條約。美俄要談新的核軍控條約嗎？核軍控條約到底有多大意義？美俄間核軍控“開天窗”有何影響？



美俄要談新條約嗎



新華社報導，《新削減戰略武器條約》是2019年美俄《中導條約》失效後兩國間唯一的軍控條約。圍繞是否延期還是另立新約取而代之，美俄雙方表態明顯不一，更是出現了媒體披露“接近達成協議”與白宮聲稱“不知情”的插曲。



俄羅斯方面首先對條約到期發聲。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫5日對媒體表示，美方沒有回應俄總統普京此前提出的條約延期一年的建議，俄方對條約到期表示遺憾。佩斯科夫還說，如果美方對普京的提議作出任何建設性回應，俄羅斯“當然會進行對話”。



美國方面則傳遞出不同信息。美國阿克西奧斯新聞網站當地時間5日援引消息人士的話報導說，美俄正就繼續遵守《新削減戰略武器條約》進行談判，“接近達成協議”。報導說，雙方過去24小時一直在阿聯酋首都阿布扎比進行談判，協議草案還需兩國總統批准。報導還稱兩國將在未來至少6個月內繼續遵守原條約，同時就新的核軍控協議展開談判。



但數小時後，近期對此事一直沉默的特朗普在社交媒體上發文，明確反對延長現有條約，稱其是美國談判達成的“糟糕”協議，並遭到“嚴重違反”，主張應制定一項“改進且現代化”並能長期有效的新條約。



隨後，白宮新聞秘書萊維特在記者會上重申這一立場，但當被問及美俄是否已同意在新條約談判期間臨時遵守原條約時，她回覆稱並不知情。



由此可見，在是否維持現有約束、如何推進後續談判等關鍵問題上，美俄雙方立場仍存分歧。

