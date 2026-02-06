李強：勇於攻堅克難　確保“十五五”開好局

國務院總理李強2月6日主持召開國務院第十次全體會議。新聞聯播截圖 中評社北京2月6日電／國務院總理李強2月6日主持召開國務院第十次全體會議，討論擬提請十四屆全國人大四次會議審議的政府工作報告稿和“十五五”規劃綱要草案稿。



新華社報導，李強指出，今年是“十五五”開局之年，形成高質量的政府工作報告和規劃綱要，對於凝聚共識、提振信心、推動發展具有重要作用。要深入貫徹習近平總書記重要指示精神和黨中央決策部署，準確把握今年和未來五年的國內外形勢，把發展所需和群眾所盼結合起來，充分體現高質量發展要求，切實回應社會關切，進一步把兩個文件稿修改好。



李強指出，要落實好中央經濟工作會議部署的各項工作，勇於攻堅克難，確保“十五五”開好局、起好步。宏觀政策要靠前發力，財政資金盡可能提前安排，加強資金下達和項目建設的協同配合，使政策盡快落地見效。各項重點工作要抓緊推進，條件成熟的及早組織實施。堅持政策支持和改革創新並舉，更好激發市場活力，挖掘內需新增長點。要密切跟蹤形勢變化，突出穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，做好政策預研儲備，根據需要及時推出，確保全年目標任務順利完成。



李強指出，要堅持遠近結合，扎實推動高質量發展。進一步加強年度工作和五年規劃的銜接，將中長期目標任務落實到年度工作部署中。要注重整體規劃和重點突破相結合，圍繞規劃綱要高質量編制各領域專項規劃，深入謀劃實施一批重大舉措、重大項目，特別是要在發展新質生產力、做強國內大循環、促進居民增收等方面取得更大突破。要注重前瞻佈局，堅持腳踏實地，在實踐中不斷塑造引領未來的發展新優勢。



李強強調，面對新的形勢和任務，尤其需要樹立和踐行正確政績觀，要堅持從實際出發、按規律辦事，自覺為人民出政績、以實幹出政績。春節假期將至，要重視抓好安全生產、春運保障、欠薪欠款治理、保供穩價等工作，確保群眾過一個安全、幸福、祥和的節日。



國務院全體會議組成人員出席會議，有關部門、單位負責人列席會議。