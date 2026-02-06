國務院常務會議研究促進有效投資政策措施

中評社北京2月6日電／國務院總理李強2月6日主持召開國務院常務會議，聽取2025年國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協提案工作情況匯報，研究促進有效投資政策措施，部署修訂《環境空氣質量標準》，討論《中華人民共和國招標投標法（修訂草案）》。



新華社報導，會議指出，辦理好人大代表建議和政協提案，是政府自覺接受監督、依法履職的內在要求，也是深入踐行全過程人民民主的重要體現。過去一年，國務院部門將辦理工作與貫徹落實黨中央決策部署相結合，與落實《政府工作報告》目標任務相結合，推動解決了一批關係改革發展和人民群眾急難愁盼的問題。全國兩會召開在即，要認真落實新修改的代表法和新修訂的政協提案工作條例，主動聽取、積極採納代表委員意見建議，在抓落實促轉化上下功夫，高質量做好今年建議提案辦理工作。



會議指出，促進有效投資對於穩定經濟增長、增強發展後勁具有重要作用。要創新完善政策措施，加力提效用好中央預算內投資、超長期特別國債、地方政府專項債券等資金和新型政策性金融工具。要結合製定實施“十五五”規劃，著眼于長遠發展需要和構築未來競爭優勢，在基礎設施、城市更新、公共服務、新興產業和未來產業等重點領域，深入謀劃推動一批重大項目、重大工程。要更好發揮央國企擴投資作用，加大力度支持民間投資發展，形成促進有效投資的合力。



會議指出，經過不懈努力，近年來我國空氣質量顯著改善，人民群眾獲得感不斷增強。新修訂的《環境空氣質量標準》對PM2.5年均濃度目標提出更高要求。要堅持規劃引領，強化政策配套，對標新標準做好統籌銜接，完善財政、金融、科技、價格等支持政策，加強重點區域治理和聯防聯控，持續提升治理效能，守護好美麗藍天。



會議討論並原則通過《中華人民共和國招標投標法（修訂草案）》，決定將草案提請全國人大常委會審議。會議指出，要以本次修法為契機，改革完善招標投標體制機制，破除隱性壁壘，改進評標辦法，提高工作透明度，嚴厲打擊違法活動，標本兼治促進招標投標市場規範健康發展。



