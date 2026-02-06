會否與立陶宛恢復全面外交關係？外交部回應

中評社北京2月6日電／據外交部網站：2026年2月6日外交部發言人林劍主持例行記者會。全文如下：



路透社記者：立陶宛總理周二表示，允許（台方）以“台灣”名義在維爾紐斯開設代表機構，是立方犯下的戰略性錯誤。中方是否考慮與立恢復全面外交關係？首先需要滿足哪些條件？



林劍：中方已經多次就中立關係表明立場。中方同立方溝通的大門始終敞開，希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，盡早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道上來，為中立關係正常化積累條件。



埃菲社記者：據報導，2月5日，王毅外長會見了古巴黨和政府特使、外交部長羅德里格斯。請問中方如何評價這次會見？羅德里格斯外長今天是否繼續在華訪問，有無其他會見安排？



林劍：關於王毅外長同羅德里格斯外長會談的情況，中方已經發布了消息，你可以查閱。我沒有更多可以提供的信息。



俄新社記者：美國總統特朗普昨天提議與俄羅斯達成一項經過改進、長期有效的新戰略武器協議，而非延長昨天到期的《新削減戰略武器條約》。中方對此有何評論？



林劍：關於你提到的媒體報導，中方不掌握具體情況。原則上，從維護全球戰略穩定的長遠考慮出發，中方呼籲美方恢復同俄方的戰略穩定對話，討論美俄《新削減戰略武器條約》到期後續安排，這也是國際社會的共同期待。



彭博社記者：美國總統特朗普在社交媒體發文稱，他全力支持日本首相高市早苗參加將於本周末舉行的日本國會選舉。外交部對此有何評論？在中美元首通話中，雙方是否談及涉日議題？



林劍：選舉是日本內政，我不予評論。關於中美元首通話，我們已經發布了消息。



法新社記者：關於巴拿馬方面決定撤銷長和集團的巴運河港口運營合約事，中國國務院港澳事務辦公室本周早些時候曾表示，巴方將為此“付出沉重代價”。有報導稱，中國官員正要求國有企業停止涉巴新項目談判。請問這是“沉重代價”的一部分嗎？



林劍：中方此前已就巴拿馬有關港口的問題多次闡明立場，這一立場是明確的。你提到的具體情況，請向中方主管部門瞭解。

