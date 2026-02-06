泰國選舉“橙藍紅”大戰在即

中評社北京2月6日電／泰國國會下議院選舉將於2月8日舉行，新總理人選呼之欲出。本次選舉特點鮮明，看點多多。依照目前民調分析，單一政黨贏得足夠席位並單獨組閣的可能性不大，新內閣的出爐恐還得靠“排列組合”。



諸多新看點



新華社報導，據泰國選舉委員會統計，此次共有57個政黨角逐500個下議院席位，並已提名90多名總理候選人。正式計票結果最晚須在4月9日公佈。新一屆國會須在15天內召開會議並選舉議長，然後由下議院投票選出新總理。



此次選舉有諸多看點。首先，選舉當天，將同步舉行憲法公投，決定是否授權國會啟動修憲程序，以新憲法取代2017年由軍方主導制定的現行憲法。



其次，本次選舉前，泰國政局劇烈動蕩，黨派鬥爭激烈。



在2023年5月的上屆選舉中，主張激進改革的遠進黨成為下議院第一大黨，但因軍方控制的上議院反對而未能成功組閣。前總理他信家族支持的為泰黨聯合其他穩健和保守勢力與軍方達成妥協，來自該黨的賽塔和佩通坦先後出任總理。但佩通坦去年8月因一樁通話錄音事件被憲法法院裁定違憲並被解除總理職務。隨後，曾是執政聯盟成員的自豪泰黨領導人阿努廷出任總理。去年12月，脫胎于遠進黨的人民黨因新憲法草案在國會二讀未通過而試圖對阿努廷政府提出不信任動議，阿努廷於是決定解散下議院提前選舉。



再有，在本次國會下議院選舉總理時，上議院將不再參與。根據2017年泰國憲法的過渡性條款，上議院與下議院共同選舉總理，這事實上賦予軍方決定總理的權力。但該條款已于2024年5月到期，意味著2014年泰國軍事政變以來軍方主導政治的局面已經結束。

