中英金融工作組首次會議達成多項共識

中評社北京2月6日電／據中國人民銀行：中英金融工作組首次會議近日在京舉行，雙方金融管理部門就全球宏觀經濟形勢與金融穩定、金融監管、金融市場發展，以及包括可持續金融在內的金融創新等議題深入交換意見，並形成了一系列具體共識。



根據共識文件，雙方將推動中國人民銀行與英格蘭銀行簽署中央對手方監管合作諒解備忘錄相關工作，並將繼續開展必要合作，支持雙方中央對手方的雙向監管等效認證。



雙方就全球金融穩定的重要性交換意見，強調完善危機管理和處置框架以及兩國金融管理部門間開展密切協作的重要作用。為在金融市場承壓時期加強信息共享與協調、提升金融體系穩健性，中國人民銀行和英國財政部同意在危機管理以及恢復與處置框架方面加強合作。



雙方重申，資本市場在推動實體經濟增長方面發揮重要作用。雙方鼓勵符合條件的企業通過中英股票市場互聯互通等方式在對方市場上市融資，從而對接全球多元化投資者和機構資金，為全球展業提供資金支持。



雙方認可倫敦作為全球領先外匯交易中心和重要離岸人民幣業務樞紐的地位。中方支持在英中資金融機構開發更多以人民幣計價的金融產品。雙方歡迎中國銀行倫敦分行成為英國第二家人民幣清算行。



中英金融工作組成立於2025年5月，旨在為兩國在金融政策領域的常態化溝通與協調提供制度化平台，推動形成具有實質意義的合作成果。工作組首次會議的召開是近期中英兩國高層交往的重要成果之一。



中國人民銀行、財政部、國家金融監督管理總局、中國證監會、國家外匯管理局，以及英國財政部、英格蘭銀行、英國審慎監管局、英國金融行為監管局等金融管理部門高級別代表出席會議。