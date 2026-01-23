快評：立陶宛的教訓　小國處世須守分寸

魯吉尼埃內：我認為立陶宛真是跳到火車前面，結果輸了，世界並沒有對此表示讚賞，沒有人讚賞它。 中評社快評／立陶宛總理魯吉尼埃內3日受訪時說，允許台灣在首都維爾紐斯以“台灣”為名開設代表處是戰略性錯誤，“我認為立陶宛真是跳到火車前面，結果輸了”，“世界並沒有對此表示讚賞，沒有人讚賞它。”



立陶宛2021年11月允許台灣在維爾紐斯開設“台灣代表處”，打破了歐洲其他國家只允許台灣以“台北”為名設代表處的慣例。此舉導致立陶宛與中國關係跌入低谷，雙方過後互撤大使，中國對立陶宛實施貿易制裁。2025年立陶宛對中國出口相比2021年降了超過50%。



一個小小的立陶宛，當初為什麼敢公然挑釁中國主權？中方認為，這與立陶宛一些政客把踩踏台灣問題紅線當成“向西方反華勢力邀功請賞的籌碼”有關。立陶宛低估了中方處理相關問題的原則與韌性。



立陶宛終於知痛、知錯了，教訓很深刻。立陶宛事件印證小國處世須守分寸，沒有實力就不要魯莽挑釁，否則就是搬起石頭砸自己的腳。魯吉尼埃內說立陶宛當初允許以“台灣”為名設代表處並非與歐盟或美國協調後的做法。這就更不應該了。



外交部發言人林劍昨天指出，中方同立方溝通的大門始終敞開，希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，儘早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道上來，為中立關係的正常化積累條件。



溝通的大門始終敞開，關鍵看立方行動。魯吉尼埃內承認立陶宛在台灣問題上犯大錯，看來是有意修復對華關係。近期歐洲在對華政策上已加速轉向，立方應順應潮流，儘早行動，為修復中立關係鋪路。