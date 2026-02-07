以武為媒結情誼　兩岸青春共傳承

活動現場（圖片由主辦方提供） 中評社北京2月7日電／拳風颯爽承文脈，棍影飛揚續親情。2026年2月2日至5日，“雙奧之城·青春之約”台灣寒假武術研學團一行20餘名武校青少年及家長，走進被譽為“冠軍搖籃”的北京什刹海體育運動學校，開啟了沉浸式、互動式的武術文化交流之旅。四天裡，兩岸青少年以武會友，在招式切磋中觸摸中華武術千年脈絡，深化文化認同，讓海峽兩岸青春一代的友誼種子悄然扎根。



體校初訪：走進冠軍搖籃 感悟武韵傳承



什刹海體校走出過李連傑、吳京等武術名家，承載著傳統武術的深厚底蘊與傳承使命。研學團參觀了冠軍墻，一張張榮譽照片、一段段冠軍事跡，讓台灣武校師生及家長直觀感受“雙奧之城”的體育魅力與武術傳承力量，對這座冠軍搖籃滿懷崇敬。



研學實訓：冠軍親授 夯實功底悟內涵



研學活動中，台灣武校青少年沉浸式參與了長拳、南拳、太極、棍術、長槍、刀術等多項武術項目的學習訓練。作為有一定太極基礎的武校學生，他們在專業冠軍運動員張清淳、魏愛軒的現場教學中收穫頗豐。兩位教練從基礎動作細節優化、套路演練節奏把控到實戰應用技巧點撥，逐一細致指導，標準的示範讓台灣學子大開眼界，現場不時響起陣陣驚嘆與掌聲。在循序漸進的學習中，大家進一步領悟到武術“剛柔並濟、內外兼修”的哲學內涵，深悟“欲習武，先習德”的傳承理念。



學子心聲：深耕細學 收穫技能與認知

