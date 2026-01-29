中評深度：彭韜談國共務實層面重建互信

華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜（中評社資料照） 中評社北京2月9日電（記者 海涵）就剛剛落幕的國共兩黨智庫論壇，華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任彭韜日前接受中評社專訪。他指出，國共兩黨通過智庫先行，在相對務實的層面重建互信，為後續更高層級的政治互動鋪路。論壇既順應了兩岸同胞對穩定台海形勢、改善關係的普遍期待，也為破解當前兩岸交流困局提供了務實路徑。



國共智庫論壇強化和平力量話語權



國共兩黨智庫論壇恢復暌違近十年的兩黨機制化交流。彭韜認為，這釋放出三大關鍵信號，可概括為“一個基礎、兩條路徑、三重目標”。



一個基礎就是：國共兩黨重申堅持“九二共識”、反對“台獨”，這是論壇釋放的最核心信號。彭韜指出，“九二共識”是兩岸交流不可動搖的政治基礎，也是國共兩黨共同的政治基礎。論壇的重啟，本質上是國共兩黨對“九二共識”的再確認，是對試圖動搖這一政治基礎的一切分裂行徑的明確回應，築牢了反“獨”促統的政治底線。這既是對民進黨當局否定“九二共識”、破壞兩岸交流的糾偏，也向島內與國際社會清晰宣示：兩岸同屬一個中國的法理與歷史事實不容挑戰，任何分裂行徑都沒有空間。



兩條路徑就是：以機制化對話管控危機、以務實合作惠及民生。彭韜表示，論壇傳遞出“對話是解決分歧唯一途徑、戰爭非不可避免”的信號，強化和平力量話語權，為台灣爭取和平發展空間，也為化解兩岸分歧、管控危機提供了制度化平台，確定了以機制化對話管控危機的路徑。另外，此次論壇圍繞兩岸旅遊、產業等議題深入交流研討，直面兩岸經貿民生的迫切需求，是回應台灣同胞對兩岸交流合作期待的務實之舉，充分體現了國共兩黨惠及民生、開辟穩定溝通管道的責任擔當。



三重目標是：對衝外部干涉與“台獨”冒險、回應主流民意、引領兩岸關係重回和平發展正軌。彭韜說，當前賴清德當局推動“台獨”冒險、外部勢力打“台灣牌”加劇台海緊張，國共兩黨重啟對話本身就是對“台獨”分裂與外部干涉的強力對衝。此次論壇的順利舉辦，也是回應兩岸交流的主流民意，再次證明任何政治勢力都無法阻擋兩岸同胞交流交往的意願。論壇聚焦旅遊、產業等民生領域，引領兩岸關係重回和平發展正軌，向台灣同胞傳遞了大陸方面推動兩岸關係和平發展的誠意和決心。