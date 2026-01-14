社評：把握兩岸大勢 為新年開好局

國共兩黨智庫論壇3日在北京舉行，中國國民黨國政研究基金會副董事長李鴻源作閉幕總結並宣讀共同意見。（中評社 海涵攝） 中評社香港2月9日電／國共兩黨智庫論壇2月3日在北京舉行，論壇閉幕次日上午，全國政協主席王滬寧會見台方與會代表，下午習近平主席同美國總統特朗普通電話並談及台灣問題。我們以為，從習特通話到國共論壇，從謀劃台海和平穩定到促進兩岸交流合作，大陸方面都在積極塑造有利態勢，為新一年兩岸關係開好局、起好步。



中美元首通話、國共智庫論壇傳遞的訊號，不僅體現了如何維護台海和平、發展兩岸關係的“實踐論”，也蘊含著“百年未有大變局”深刻演進、不確定難預料因素顯著增加的背景下，如何把握兩岸關係戰略機遇和風險挑戰的“方法論”。具體而言，應辯證看待以下三組關係：



第一，把握好“促交流、促合作”與“反分裂、反干涉”之間的關係。



國共兩黨智庫論壇以“兩岸交流合作前瞻”為主題，達成的五個方面15條共同意見，全部是圍繞兩岸交流常態化、合作多樣化展開。“交流合作”是兩岸民意的最大公約數。論壇上，國台辦主任宋濤重申，不管遭遇多少干擾障礙，兩岸同胞交流合作不能停、不能斷、不能少。賴清德在回應國共論壇時，雖然夾帶政治話術與不實指控，但其表態也落在“樂意（兩岸）交流合作”上，說明民進黨不敢公然違抗支持兩岸交流合作的島內多數民意。



兩岸交流合作越緊密、成效越顯著，越能凝聚起反對“台獨”分裂和外來干涉的強大力量。論壇上，國民黨副主席蕭旭岑表示，兩岸合作賺世界的錢，不要讓其他外國漁翁得利、剝削台灣、掏空台灣，表達了台灣有識之士對加強兩岸合作、反對外部干涉的共同認知。此次中美元首通話中，習主席向特朗普開宗明義強調“台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去”，再次表達了中國政府在台灣問題上反分裂、反干涉的鮮明立場和堅決態度。



第二，把握好“團結島內主流民意”與“爭取國際理解支持”之間的關係。



從20年前的“兩岸經貿文化論壇”，到後來的“兩岸和平發展論壇”，再到此次“兩岸交流合作前瞻”智庫論壇，每一屆國共論壇都致力於解決現實問題、提出對策建議；從往屆論壇的開放農產品、推動“三通”、探討經濟合作機制，到本屆論壇的觀光、產業、環保三大主題，每一屆論壇都希望給台灣民眾帶來實實在在的利益。誠然，部分島內民眾仍對兩岸深層政治分歧有所疑慮，但就像民眾黨前主席柯文哲所說“沒爭議的就先做”，本屆論壇提出的合作方向，最大程度團結了島內多數，有力引領台灣各界共同努力破除人為障礙。



內因是變化的根據，外因是變化的條件。台灣問題上，“團結島內”與“爭取國際”是一體兩面的，都需要務實的交流、耐心的說服、誠懇的溝通。特朗普再次上台以來，美全球戰略收縮、地緣政治重組，台當局所謂“過境外交”接連碰壁、日本新內閣妄打“台灣牌”受到及時管控，台灣問題出現一系列新積極因素。這與中美元首坦誠溝通、習近平主席親自耐心向美方領導人做工作有關。同時，近期韓國、英國、加拿大等國首腦訪華時，也都對涉台立場做出正面承諾，國際社會的一中格局也更加穩固。

