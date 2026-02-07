米蘭冬奧啟幕，中國隊勇攀新高度

2026米蘭冬奧7日凌晨開幕。 中評社香港2月7日電／2026年米蘭－科爾蒂納冬奧會開幕式北京時間7日舉行，中國代表團旗手由速度滑冰男子運動員寧忠岩和短道速滑女子運動員張楚桐擔任。第25屆冬奧會共設8個大項16個分項116個小項，預計全球將有2900多名運動員參與角逐。



環球時報報導，4年前的立春，北京貢獻了一場令世界難忘的冰雪盛會，隨後米蘭接過奧運旗幟。國際奧委會主席考文垂近日在新聞發布會上表示，米蘭冬奧從北京冬奧汲取了許多重要經驗。米蘭冬奧會，中國隊派出126名運動員參賽，創我國冬奧會境外參賽項目和運動員規模新紀錄，力爭在短道速滑、自由式滑雪空中技巧、自由式滑雪、單板滑雪等優勢項目上謀求新突破、勇攀新高度。



據悉，中國短道速滑隊抵達米蘭後立即投入適應性訓練當中。訓練涵蓋女子接力、多組混合接力與男子接力滑行，收尾階段選手加練衝刺，50分鐘訓練中全隊狀態良好。



中國短道速滑隊全隊由5男5女共10名運動員組成，將參加男女500米、1000米、1500米共6個個人單項，以及男女混合2000米、男子5000米、女子3000米3個接力項目，達成滿額參賽的目標。



在冬奧會前結束的2025－2026賽季短道速滑世界巡回賽四站比賽中，中國隊斬獲1金6銀4銅，唯一一枚金牌來自首站2000米混合接力。



本屆冬奧會，林孝埈將以中國選手身份踏上賽場。他作為唯一非意大利籍冬奧冠軍亮相賽事官方宣傳片，再次印證了他的高人氣。韓聯社稱，林孝埈本賽季短道速滑世界巡回賽第三站男子500米摘銀，證明他在短距離項目上的實力依然在線。22歲的中國短道速滑選手張楚桐，是混合2000米接力的核心成員，她將迎來個人職業生涯的第二次冬奧會之旅。



世錦賽冠軍寧忠岩3日進行了首次上冰訓練。本賽季5站世界杯中，寧忠岩獲得2銀2銅，世界杯積分榜上排名第三，僅次於美國選手斯托爾茨與荷蘭選手內斯，目前他在積極做好最後的衝刺準備。



本屆冬奧會，中國速度滑冰隊取得7男8女共15個參賽名額，覆蓋除男子10000米外所有小項。在強手如林的米蘭冬奧賽場，中國隊陣容齊整，在多個小項上具備爭奪獎牌的實力，但想要實現突破、再度奪金，依然面臨重重考驗。

