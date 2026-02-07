富權：國民黨台中市長人選也是“姊弟之爭”

中評社香港2月7日電／澳門新華澳報7日發表富權文章：國民黨台中市長人選也是“姊弟之爭”。以下為文章內容。



如果說，中國國民黨縣市長提名人選的亂象，在彰化縣是“姐弟之爭”的話，在台中市也是“姊弟之爭”。只不過是，彰化縣的姐姐“立委”謝衣鳳與弟弟彰化縣議會議長謝典霖，是貨真價實的同胞，而台中市的“立法院副院長”江啟臣與“立委”楊瓊櫻，被稱為“姊弟”，兩人並非是真實的血緣關係，而是外界對他們之間政治互動的一種形象化稱呼，主要源於對兩人的年齡差、互動模式及政治情境的一種綜合性、非正式的稱謂，而非官方或親屬關係的認定。實際上，兩人同為台中市在地資深政治人物，均獲得一定層面的支持，幕僚甚至透露兩人私下以“姐弟”相稱，這種刻意營造的親密氛圍被解讀為一種政治展演，旨在緩和競爭氛圍、展現黨內團結。



但仍然是發生了“姊弟之爭”，昨日更是“總爆發”。本來，在一月十六日的協調會破局後，傳出國民黨中央擬於昨日召開第二次協調會，但江啟臣、楊瓊瓔兩人均否認。楊瓊瓔昨日下午拋出“震撼彈”，對外宣布黨中央“擬於三月二十五日至三月三十一日完成民意調查作業”，並明確將由黨中央與兩位參選人各推薦一間民調機構，共同執行民調。這一舉動瞬間引發江啟臣一方的強烈不滿，江啟臣迅速透過臉書發布嚴正聲明，直指黨中央的行為明顯違背雙方簽署的提名協議，強調自己僅參加過一月十六日的協調會，此後並未參與任何協商，也未對民調時間、機構等事項達成共識，要求黨中央立即對外澄清。



國民黨中央於昨日傍晚宣布，二位有意參選同志皆已簽署協議，雙方同意於今年三月的最後一周的二十五日至三十一日完成民意調查作業。根據國民黨公開的協議內容，此次民調並非江啟臣所主張的“全民調”，也非國民黨提名辦法的採取三成黨員投票的“七三制”。江啟臣與楊瓊瓔雙方已同意，都不對外公布民調執行時間、機構等相關事項，將採取“政黨對比”佔百分之八十五、“黨內互比”佔百分之十五的總和計算，且不對外公布民調數據，只公布最後勝出人。而曾任國民黨主席的江啟臣即質疑，基於尊重黨中央，第一時間收到中央提名小組的台中市長提名協議事項後，就簽署同意並回傳黨中央，然而今天黨中央發布給媒體的文字訊息“擬於三月二十五日至三月一日完成民意調查作業”，已明顯違反協議內容第二項第二款“同意不對外公布民調時間”。



由此可見，國民黨台中市長初選爭議的核心，是黨內提名規則與民意支援之間的張力博弈。台中市作為藍營傳統優勢選區、影響全台選情的關鍵戰場，國民黨內部的市長初選卻未呈現團結備戰態勢，反而陷入膠著混亂的局面。從參選人“姐弟之爭”的公開對壘，到提名協議的毀約爭議，再到黨中央協調不力、基層焦慮瀰漫，種種亂象不僅耗損藍營內部凝聚力，更讓綠營對手有機可乘，折射出國民黨在選舉提名機制上的深層病灶。



江啟臣與藍委楊瓊瓔的“姐弟之爭”——兩人同為台中在地資深政治人物，均獲得一定層面的支持，卻因參選博弈逐漸撕破臉面，讓藍營內部裂痕公開化。現任“立法院副院長”的江啟臣，出身台中政治世家“江家”，家族橫跨藍綠，具深厚政商資源。其學歷亮眼（國際政治經濟博士）、有特戰部隊背景，形象清新，擅經營年輕族群。而且民調大幅領先：對上民進黨何欣純領先近十五個百分點，黨內支持度達百分之五十二，因而主張“盡快定案”，傾向“全民調”初選，避免拖延。而楊瓊英則是六屆“立委”，“紅派”出身，但成功爭取“黑派”支持，打破紅黑壁壘，掌握基層動員能量。她與黨主席鄭麗文私交深厚，被視為“制度派”，堅持走完整初選程序。雖然民調落後（黨內支持度僅百分之十七點四），但以“程序正義”為由拒絕退選，要求協調或採“黨員三成＋民調七成”機制。



最初，江啟臣被視為藍營內定的台中市長“接班人”，不僅自身具備學者背景與豐富政壇經歷，而且家族在台中豐原、東勢一帶根基深厚，更得到現任台中市長盧秀燕、“立法院長”韓國瑜的公開傾向支持，盧秀燕甚至以“姐弟情”暗示江啟臣為首選接班人，加上其內部民調長期領先，一度被認為是藍營最強人選。然而，二零二五年十一月二十八日，楊瓊瓔突然“突襲”宣布參選，打破了這一格局——這位六屆民代、前台中市副市長，深耕台中基層數十年，與盧秀燕情同姐妹，憑藉紮實的地方脈絡，成為江啟臣最強勁的內部對手，也開啟了兩人的長期對壘。



江楊陣營的博弈逐漸從隱性走向公開，分歧不斷升級。江啟臣一方強調“制度優先”，早早表態願意遵守黨中央提名規則，甚至率先簽署提名協議，試圖以“服從制度”的姿態凝聚黨內共識，同時多次呼籲黨中央加快提名進度，緩解基層焦慮；楊瓊瓔一方則主打“基層認可”，一邊聲稱尊重黨中央安排，一邊暗中強化自身基層動員，甚至在協議執行上反覆搖擺，一度被傳“拒簽協議”，後又改口表示會配合，態度的曖昧讓局勢更加混亂。更為尷尬的是，兩人對彼此的態度也充滿張力，楊瓊瓔喊出“姐弟登山，一起努力”的口號，江啟臣卻以“姐姐好多”輕率回應，言語間的疏離，折射出兩人難以調和的競爭矛盾，也讓藍營基層陷入“選誰”的困惑，部分支持者甚至出現分裂，進一步耗損藍營戰力。



國民黨台中市長初選的種種亂象，不僅造成黨內內耗加劇，更讓基層民意出現流失風險，而綠營對手則趁機佈局，形成“藍營內亂、綠營得利”的被動局面。實際上，民調的波動已經折射出藍營的被動。儘管江啟臣在全市範圍內的民調仍領先何欣純，但領先優勢已逐漸縮小，更值得警惕的是，若楊瓊瓔代表藍營出戰，其民調甚至微幅落後於何欣純；而何欣純則抓住藍營內亂的機會，不斷強化自身形象，其在二十至二十九歲年輕族群的支持度已從百分之二十二暴衝至百分之四十四，反超江啟臣的百分之三十五，成功打破藍營長期固守的“長輩基本盤”優勢。更為諷刺的是，何欣純還公開稱讚楊瓊瓔的實力，看似禮節性點贊，實則是在暗中分化藍營陣營，坐視藍營內耗。



國民黨若無法盡快平息台中市長初選的亂象，明確提名規則、凝聚黨內共識，儘快確定最強候選人，擺脫內耗困境，繼續陷入派系博弈與規則混亂之中，不僅可能失去台中這一關鍵選區，更可能進一步失去基層民意的支持，讓綠營對手趁機擴大優勢。畢竟，選民需要的是團結、有序、能帶來實際利益的政黨，而非陷入內耗、規則混亂的政黨——這場初選亂象，不僅是對國民黨提名機制的考驗，更是對其黨內團結與執政能力的一次深刻檢驗。