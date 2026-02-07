環時：新能源汽車成中國式現代化包容發展樣本

中評社香港2月7日電／環球時報7日發表社評：新能源汽車成為中國式現代化包容發展樣本。社評說，國際數據平台Dataforce最新數據顯示，2025年12月，中國車企在歐洲汽車市場銷量同比增長126%，月銷量首次突破10萬輛大關，同期市場份額攀升至9.5%，為世界所驚嘆。彭博社分析稱，電動汽車增長勢頭最為強勁，這類車型成為歐洲市場增長的主要驅動力。此間觀察家指出，不少西方車企如今紛紛組團來華，學習中國電動汽車的電池技術、智能控制系統，甚至借鑒中國的產業發展模式。



社評說，這一幕，放在十幾年前幾乎是不可想象的。那時，中國的汽車市場還被歐美、日韓品牌牢牢占據，產業鏈也多停留在低端製造環節。中國電動汽車從十多年前年產量不足十萬輛，一躍成為2025年產銷量均突破1600萬輛、新能源汽車國內新車銷量占比超50%的世界性主導力量。在中國的帶動下，2025年全球電動汽車銷量超2000萬輛，有力促進了清潔能源的推廣使用。美國《紐約客》雜誌網站曾發文稱，“幾乎是從零開始的”中國電動汽車產業，其發展主要得益於政策的長期堅持，鼓勵創新和競爭，以及“支持本土企業與外企合作”。



新能源的賽道上有很多競爭者。特斯拉是最早布局新能源的龍頭企業，但並未帶動美國電動汽車產業的整體性發展。為什麼中國能實現“換道超車”？最重要的，恐怕還是“一張藍圖繪到底”的戰略謀劃和堅實行動。2014年5月，習近平總書記考察上海汽車集團時強調，發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。這一重要論述，科學洞察世界汽車產業技術演進方向，指引中國新能源汽車產業堅定不移走自主創新之路。



社評說，從“三縱三橫”技術路線的提出，到《節能與新能源汽車技術路線圖》的多次修訂；從《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012—2020年）》的精準完成，到《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》的有效推進，都彰顯出中國規劃之力。當西方許多國家受利益集團牽制、產業規劃時常陷入搖擺時，中國通過富有遠見卓識的頂層設計，將汽車特別是新能源汽車確立為國家戰略性新興產業。在“一茬接著一茬幹”的過程中，中國取得令世人驚嘆的成績，更向世界釋放出巨大的穩定性和確定性。



中國電動汽車的成功，不僅僅是造出好車，更重要的是構建了一個完整、協同、有競爭力的產業生態。一個簡單的例子是，電動汽車的核心是電池、電機、電控“三電”系統。在技術攻堅階段，中國堅持發揮新型舉國體制優勢，通過頂層統籌，整合全國資源，堅持企業為主體、市場為導向、產學研用深度融合，集中力量辦大事。如電動車電池技術，從最初依賴進口到如今掌握全產業鏈技術，占據全球動力電池市場的半壁江山，靠的正是“全國一盤棋”的合力。



以中國技術為引領的全球新能源產業進入發展新階段，不僅給世界經濟增長注入新動能，也讓廣大發展中國家看見一條綠色、低碳、可持續發展的新路，增強了各方攜手應對氣候變化的信心。隨著中國電動汽車以及新能源技術走進越來越多的國家，當地普通老百姓的生活品質日益提升，技術“造福於民”不斷具象化。曾經在西方流行的“新興經濟體復制美國生活模式，全球能源供應將崩潰”“地球上養不起第二個美國”等論調也不攻自破。



社評說，就在2月5日，加拿大總理卡尼宣布一項新戰略，表示將與中國合作，推動加拿大本土生產和出口電動汽車。《紐約時報》稱，該計劃正讓加拿大跟上歐洲和中國早已如火如荼的電動汽車轉型步伐。一輛輛中國電動汽車，搭建起一座座聯接中國與世界的橋梁。它們向世界講述著中國式現代化的溫度與力量。未來，隨著更多中國電動汽車馳騁在世界各國的道路上，中國將繼續秉持人類命運共同體理念，與各國攜手同行，讓中國式現代化的成果惠及更多國家和人民。這也將進一步印證：“世界好，中國才會好；中國好，世界會更好。”