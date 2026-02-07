伊美談判“暫時”結束　伊朗外長稱開局良好

中評社北京2月7日電／伊朗和美國6日在阿曼首都馬斯喀特舉行間接談判。伊朗外長阿拉格齊在談判結束後表示，談判開局良好，雙方已就繼續談判達成共識，但避免威脅與施壓是任何對話的必要前提。



新華社援引伊朗媒體6日報導，阿拉格齊表示，會談是積極的，雙方進行了長時間、內容緊湊的對話，“我認為氛圍很好，是一個良好的開端”。他說，如果談判繼續保持這種狀態，就有可能達成一個雙方都認可的框架，但談判是否繼續將取決於兩國領導層。



阿拉格齊表示，儘管美國在地區周邊部署相關軍事力量，但當天談判僅限於核問題，伊朗不會就任何其他議題與美國進行對話。他強調，避免威脅與施壓是任何對話的必要前提。



伊朗外交部發言人對伊朗媒體表示，伊美當天在阿曼的談判“暫時”結束，雙方代表團可能將返回各自首都。阿曼外交大臣巴德爾6日在社交媒體上發文說，各方計劃在適當時候再次舉行談判，伊美雙方將把談判結果帶回各自首都進行審慎研究。



當天談判于中午開始，較原定時間略有推遲。伊朗代表團由阿拉格齊率領，美方代表團由美國總統特使威特科夫和美國總統特朗普女婿庫什納率領。據卡塔爾半島電視台報導，美軍中央司令部司令庫珀作為美國代表團成員參加此次談判。美軍中央司令部司令是美軍在中東地區級別最高的軍事指揮官。



當天談判中，阿拉格齊先與巴德爾舉行會談，就談判議題、相關訴求及關切問題闡述立場和建議。雙方談完後，威特科夫與巴德爾展開會談。此次間接談判大致如此循環。在磋商過程中，巴德爾在必要時與伊朗和美國雙方進行溝通。



伊朗邁赫爾通訊社6日報導說，伊朗當天在談判中明確表示，絕不接受“不得進行鈾濃縮活動”這一條件。



美國白宮發言人萊維特5日就美伊談判表態稱，美國除了外交手段外，“還擁有諸多選項可供考慮”。萊維特在回答記者提問時說，6日與伊朗的談判將聚焦“推進外交進程”，實現“零核能力”是特朗普總統反覆強調的立場，“他想看看能否達成協議”。