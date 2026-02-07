涉種族歧視　特朗普社媒賬號刪除奧巴馬視頻

中評社北京2月7日電／美國總統特朗普的社交媒體賬號5日夜間發佈一段涉及前總統奧巴馬及其夫人米歇爾的視頻片段。該視頻片段涉嫌種族歧視，引發各方強烈不滿和譴責。白宮方面6日將視頻刪除，距其發佈已過去10餘小時。



新華社報導，這段視頻片段在美東時間5日晚11時44分出現在特朗普的社媒賬號上，其中有兩個靈長類動物的畫面，它們的臉被剪輯成了奧巴馬及其夫人米歇爾的笑臉。白宮一名高級官員6日中午對媒體說，此帖為白宮一名僱員“誤發”、已被刪除。



而數小時前，白宮新聞秘書萊維特表示，該帖沒有任何冒犯之處。她在一份媒體聲明中寫道，該片段截取自一個網絡視頻，“視頻中，特朗普總統被描繪成叢林之王，而民主黨人則被比作《獅子王》中的角色。停止這種虛假的憤怒，報導一些今天對美國公眾意義重大的事情吧”。



萊維特所說的視頻由保守派人士製作。該視頻聲稱，在2020年美國總統選舉計票期間，關鍵州的投票機遭到“蓄意篡改”。



特朗普社媒賬號發佈該視頻片段後，各方即刻表達強烈不滿和譴責。數名資深共和黨籍參議員指責此舉涉嫌種族主義，呼籲將視頻片段刪除。參議院唯一的非洲裔共和黨籍參議員、參議院共和黨中期選舉競選委員會主席蒂姆·斯科特在社交媒體上發帖稱：“這是我所見過白宮裡最種族歧視的事情。總統應該把它刪除。”密西西比州共和黨籍參議員羅傑·威克說，該視頻片段內容“完全不可接受，總統應該刪除帖子並道歉”。



民主黨方面更是予以強烈譴責。眾議院民主黨領袖哈基姆·傑弗里斯在社交媒體上呼籲所有共和黨人立即譴責特朗普“令人憎惡的偏執”。加利福尼亞州州長、民主黨人紐森譴責發佈這一視頻片段是“卑鄙的行為”。



美國媒體援引全國有色人種協進會主席德里克·約翰遜的聲明說，該視頻片段“公然帶有種族歧視色彩，令人作嘔，極其卑鄙。”約翰遜說：“選民們正在關注此事，並將在投票時記住它。”