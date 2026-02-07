特朗普稱下周將再次與伊朗談判

中評社北京2月7日電／美國總統特朗普6日表示，美國下周早些時候將再次與伊朗談判。他重申，伊朗不能擁有核武器。



新華社報導，特朗普在總統專機“空軍一號”上答記者問時說，美伊在阿曼舉行了“非常好”的談判，他認為伊朗似乎“非常渴望達成協議”。他表示美伊計劃下周繼續談判，但沒有透露具體地點。一些媒體認為，談判地點可能還是阿曼。



當記者問美方願意等待多久達成協議時，特朗普說：“會達成協議的，我們不得不先準備就位，我們有大量時間。”他警告說，美國向中東地區派遣了“龐大艦隊”。如果伊朗未能就其核計劃與美國達成協議，“後果將非常嚴重”。



當有記者問美方能否接受美伊協議只限於核問題時，特朗普說：“這是可以接受的。但首要的是，（伊朗）沒有核武器。”特朗普稱，伊朗“願意比一年半甚至一年前做的要多得多”。



伊朗和美國6日在阿曼首都馬斯喀特舉行了間接談判，美方代表團包括美國總統特使威特科夫、特朗普女婿庫什納和美軍中央司令部司令布拉德·庫珀。據美國有線電視新聞網報導，這是特朗普第二任期內，美國現役高級軍官首次參與和伊朗的間接會談。



外交談判的同時，特朗普政府繼續向伊朗保持“極限施壓”。除在海灣地區佈下重兵外，6日早些時候，美國國務院宣佈對與伊朗石油貿易有關的多個實體、個人和油輪等實施制裁。特朗普當天還簽署行政令，威脅對與伊朗有貿易往來的國家加徵關稅。