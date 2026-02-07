美國公佈與印度臨時貿易協議框架

中評社北京2月7日電／美國白宮6日公佈美國與印度日前達成的臨時貿易協議框架，印度取消或降低對美國工業產品以及多種食品和農產品的關稅，美國將把對印度商品加徵的所謂“對等關稅”稅率從25%降至18%。



新華社報導，美印兩國政府在聯合聲明中表示，雙方還需就達成更廣泛的雙邊貿易協議進一步磋商。



印度主要反對黨國大黨說，該協議損害了印度農民和貿易商利益，有損印度國家利益。



美國總統特朗普當日還簽署行政令，決定從7日起取消基於印度直接或間接進口俄羅斯石油而對印度輸美商品徵收額外的25%關稅。他說，印度已承諾停止直接或間接購買俄羅斯石油，購買美國能源產品，這消除了美方疑慮，因而將降低印度輸美產品關稅稅率。



美國政府2025年7月31日宣佈對從印度進口的商品徵收25%的關稅，這一關稅措施于8月7日生效。2025年8月6日，特朗普簽署行政令，以印度“以直接或間接方式進口俄羅斯石油”為由，對印度輸美產品徵收額外的25%關稅。



印度和美國早在2025年2月就承諾圍繞雙邊貿易協議展開談判，但就農產品及進口俄羅斯石油問題無法達成一致，導致遲遲未能達成貿易協議。印度官員日前透露，雙方計劃在3月簽署正式貿易協議。