台南換妃？一細節曝光林俊憲被質疑另有所圖

中評社台北2月7日電／2026台南市長選舉，民進黨派出在初選時以些微差距勝出的“立委”陳亭妃對上國民黨“立委”謝龍介。國民黨青年部前主任陳冠安卻發現，初選都結束近一個月，之前率市議會黨團跟陳亭妃硬幹的議長邱莉莉和林俊憲的“台南最好”的合掛看板，竟還在台南街頭聳立，令他不禁質疑，到底是因為人力不足難以全面下架看板，還是另有所圖？



中時新聞網報導，陳冠安昨日在臉書以“台南換妃，絕不是空穴來風”為題發文，並表示就在他之前預測因為新系持續不服，民進黨台南可能有換妃後，近日就有網友傳一系列照片，是初選都結束要一個月，之前率市議會黨團跟陳亭妃硬幹的議長邱莉莉和林俊憲的“台南最好”的合掛看板，還在台南街頭聳立。



陳冠安發現，看板上，林俊憲的職稱不是舊有的“市長擬參選人”，而是“立委”，所以這到底是初選時所掛，還是最近新掛，時點有待考證，但如果是後者，那就相當有趣；此外，陳說除了這面看板外，台南各地至今都還有林俊憲的看板尚未下架。



陳冠安不禁質疑，到底是因為看板王看板太多，人力不足難以全面下架，掛到自己都忘了哪些地方有看板，還是另有所圖？“不知道陳亭妃現在跑行程，在路上一直看到林俊憲的看板，是否會心驚膽跳呢”。



民進黨台南市長初選，由陳亭妃與林俊憲對決，民進黨中央上月15日公布結果，陳亭妃獲60.85%、林俊憲58.16%，兩者僅相差2.69個百分點，由陳亭妃出線。