習近平向全軍老同志祝賀新春

2月6日下午，中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出在中國劇院舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平觀看演出，向在座的軍隊老同志，向全軍離退休老幹部，致以節日問候和新春祝福。新華社 中評社北京2月7日電／中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出6日下午在中國劇院舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平觀看演出，向在座的軍隊老同志，向全軍離退休老幹部，致以節日問候和新春祝福。



新華社報導，春節將至，首都北京年味漸濃、一派祥和，中國劇院洋溢著喜慶節日氛圍。為建立、保衛、建設新中國，為國防和軍隊建設作出突出貢獻的駐京部隊老幹部歡聚一堂，共迎新春。



下午4時許，習近平來到老同志中間，全場響起熱烈掌聲。習近平同大家親切交流、互致問候，關切詢問他們的身體和生活情況，共同回顧過去一年黨、國家和軍隊事業走過的不平凡歷程、取得的重大成就。老同志們一致表示，要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，貫徹軍委主席負責制，弘揚光榮傳統、永葆政治本色，堅定信念、勇毅前行，為如期實現建軍一百年奮鬥目標、高質量推進國防和軍隊現代化作貢獻。



“旗幟領航，團結奮鬥向前方！熔爐淬火，越鍛造越堅強！”混聲合唱《永遠的榮光》以鏗鏘旋律拉開演出序幕。演出貫穿整訓鍛造煥新風、攻堅衝刺向百年的鮮明主題，突出展現政治建軍新風貌、現代化建設新進展、備戰打仗新成效，抒發全軍官兵堅定維護核心、堅決聽從指揮的共同心聲。器樂與合唱《鋼多氣更盛》、表演唱《戰爭就在下一秒》聚焦部隊練兵備戰火熱實踐，生動反映官兵枕戈待旦、敢打必勝的責任擔當。情景演唱《七律·長征》熱情謳歌紅軍將士戰勝一切艱難險阻、打敗一切強敵對手的英雄氣概，激發弘揚偉大長征精神、走好新時代長征路的壯志豪情。《手拿槍心向黨》、《師長有床綠軍被》、《戰友之歌》等經典老歌聯唱，頌揚我黨我軍優良傳統，展現紅色基因代代相傳。民族歌舞《同心共韻》禮讚邊防官兵與各族群眾合力強邊固防、創造幸福生活，表達對黨的深情、對祖國的熱愛。短劇《紅星的召喚》以青年官兵與紅軍戰士的跨時空對話，體現牢記初心使命、鞏固純潔光榮的血脈傳承。表演唱《溫暖》充分體現統帥心繫基層、關愛官兵的深厚情懷，彰顯全軍官兵堅定看齊追隨、矢志奮鬥強軍的如磐信念。“我們走進一片新的天地，我們跟隨著你走向勝利”，混聲合唱《在黨的旗幟下前進》鮮明表達人民軍隊開創強軍事業新局面、完成好黨和人民賦予的各項任務的決心意志。整場演出新風撲面、昂揚向上，呈現出軍隊文藝服務強軍、服務基層、服務官兵的蓬勃氣象。



張升民一同觀看。



觀看演出的還有軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位領導和部隊官兵代表。