古巴宣佈措施應對美國新一輪石油封鎖

中評社北京2月7日電／古巴副總理兼外貿外資部長佩雷斯-奧利瓦等政府官員6日晚在古巴電視台一檔節目中宣佈對燃料實行限購等一系列措施，以應對美國新一輪石油封鎖。



新華社報導，佩雷斯-奧利瓦表示，政府將對燃料實行限購，待情況改善後再逐步恢復正常供應。燃料將優先用於面向民眾的基本公共服務和必要經濟活動，基本醫療服務將得到保障，國防準備和社會治安相關工作也將繼續維持。



他同時強調，古巴將繼續推進太陽能光伏電站建設，保障國家電力系統可持續運行，減少對進口燃料的依賴，並推動國內石油生產增長。



古巴勞動社會保障部長赫蘇斯·奧塔門迪斯·坎波斯表示，政府將進一步推廣遠程辦公和居家辦公等靈活用工模式，重點保障面向民眾的基本服務、糧食生產和農業活動。



古巴交通部長羅德里格斯表示，交通部門將優先保障港口、機場運營，以及食品、燃料和醫療物資等主要貨物運輸，同時將調整鐵路客運服務。



當前，古巴和美國關係處於高度緊張狀態。1月初，美國對委內瑞拉發動大規模軍事打擊。美國總統特朗普隨後暗示，古巴可能成為美國的下一個關注目標。特朗普1月29日簽署行政令，威脅對向古巴提供石油的國家輸美商品加徵從價關稅。古巴國家主席迪亞斯-卡內爾隨後指責美國對古新一輪石油封鎖暴露出其法西斯主義、犯罪和種族滅絕本質。