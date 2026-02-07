美伊談判能否解除中東“戰爭警報”？

中評社北京2月7日電／伊朗和美國6日在阿曼首都馬斯喀特舉行間接談判。儘管雙方事後均釋放出繼續談判的信號，但美國仍持續對伊軍事施壓並加碼經濟制裁，伊朗則加強對美軍事威懾，雙方在伊朗核計劃、美國對伊制裁等關鍵問題上的深層分歧仍難以突破，中東地區的“戰爭警報”並未解除。



互釋信號 繼續施壓



新華社報導，參加此次談判的伊方代表團由伊朗外長阿拉格齊率領。美方代表團由美國總統特朗普的特使威特科夫和女婿庫什納率領，美軍中央司令部司令庫珀作為代表團成員參加談判。雙方代表團不見面，由阿曼外交大臣巴德爾作為斡旋方居中傳話。



談判結束後，伊朗方面表態較為積極，同時重申伊方立場。阿拉格齊表示，談判開局良好，雙方已就繼續談判達成共識，但避免威脅與施壓是任何對話的必要前提。伊總統辦公室負責傳播與信息事務的副主任邁赫迪·塔巴塔巴埃在社交媒體發文稱，伊方代表團的使命得到“妥善落實”，即“在國家利益框架內，依據‘尊嚴、智慧與權宜’原則，為開展公正、公平的談判創造條件”。



美國也釋放一定積極信號，但施壓意味更濃。特朗普對媒體說，雙方進行了“非常好的會談”，下周美國將與伊朗再次談判。但他重申伊朗不能擁有核武器，並警告稱，如果伊朗不達成協議，“後果將非常嚴重”。他還簽署行政令，威脅對與伊朗有貿易往來的國家加徵關稅。美國國務院也宣佈對多個與伊朗石油貿易有關的實體、個人和油輪實施制裁。

