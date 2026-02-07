美國想搞新的核軍控條約，有戲嗎？

中評社北京2月7日電／美國和俄羅斯之間最後一個軍控“緊箍咒”——《新削減戰略武器條約》于5日失效。美國總統特朗普日前在社交媒體上稱，與其延長該條約，“我們更應讓核政策專家們制定一個完善、現代化且長期有效的新條約”。



新華社報導，分析人士認為，特朗普政府想在新軍控條約中“夾帶私貨”，謀求絕對安全，遭到俄羅斯反對，也不符合國際社會期待。而且從歷史上雙方軍控條約的談判歷程以及當前美國國內的政治環境來看，美國想在短期內達成一個滿足特朗普要求的新軍控條約並不現實。



“新條約”背後的算計



《新削減戰略武器條約》簽署于2010年，主要限制美俄部署的戰略核彈頭以及洲際彈道導彈等運載工具。分析人士指出，特朗普政府任憑該條約失效，同時謀求所謂“新條約”，背後是其“大國競爭”的算計。



首先，一些支持條約失效的美方人士認為，隨著軍事科技變革，多种先進武器系統出現，過去的軍控條約已經“過時”。俄羅斯在核動力巡航導彈、高超音速導彈等新武器系統中具備優勢，而美方想將這些武器系統納入“新條約”加以限制。對於常規軍力發展受限、主要依託核威懾與美國形成相對戰略平衡的俄羅斯來說，美方這一訴求難以接受。



其次，美國要求通過“新條約”將更多國家納入核軍控框架。分析人士指出，美俄兩國核武器數量與他國完全不在一個量級，相關國家不會響應。事實上，針對美國謀求核軍控體系“多邊化”的訴求，俄羅斯曾提出要求英國和法國參加相關談判，但遭英法拒絕。



分析人士還指出，美俄軍控機制的核心邏輯是通過“確保相互脆弱性”來實現戰略穩定。而美方一面試圖通過新軍控機制約束他國核力量，一面又打造旨在實現自身絕對安全的“金穹”導彈防禦體系，俄方對此顯然無法接受。

