美伊“背靠背”談判　場外“溫差”揭核心分歧

中評社北京2月7日電／當地時間2月6日，美國與伊朗代表團在阿曼首都馬斯喀特舉行歷時數小時的兩輪“背靠背”談判——雙方並未同桌，而是由阿曼外交大臣巴德爾在雙方代表團之間往返傳話，討論重點指向“為恢復外交溝通與技術磋商創造適當條件”。



央視新聞報導，在海灣局勢持續緊張的背景下，這種“背靠背”的形式本身就釋放了一個信號——談判更像是把渠道重新打通、把底線先行摸清，而不是馬上進入實質性的對話環節。



東道主阿曼注重平衡 美國伊朗態度大不同



伊朗方面在會後迅速對外發聲。伊朗外長阿巴斯·阿拉格齊對媒體表示，會談是“好的開始”，後續將回到德黑蘭進行內部磋商再決定下一輪談判的形式與時間。他同時再次劃出紅線，強調議題只限核問題，不討論導彈與地區議題，且對話必須避免威脅與施壓。



美國的表態則明顯更克制。談判後並未第一時間由美方代表團成員發聲，更多由總統層面給出簡短評價。特朗普表示，美伊在阿曼舉行了“非常好”的談判，他認為伊朗似乎“非常渴望達成協議”，同時表示美伊計劃下周繼續談判，但沒有透露具體地點。



作為東道主與調停方，阿曼外交部門的措辭最平衡：強調對話“重要”，目標在於確保談判成功並維護地區安全穩定。沙特阿拉伯、卡塔爾、土耳其等地區內國家和海合會等區域性組織則對美伊開展談判表示“熱烈”歡迎與支持。

