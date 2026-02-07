美國一殯儀館老板因虐屍被判40年監禁

中評社北京2月7日電／美國科羅拉多州一家殯儀館的老板將189具腐爛的屍體藏在一棟建築內，並向死者家屬提供假骨灰。6日，他因虐待屍體罪被判處40年監禁。



新華社報導，法官埃里克·本特利在宣判時說，被告喬恩·哈爾福德造成了無法言說的傷害。哈爾福德本人在庭上道歉，說將用餘生懺悔。



哈爾福德經營一家殯葬服務公司。據美聯社報導，從2019年到2023年，哈爾福德將屍體存放在科羅拉多斯普林斯附近一個小鎮的一棟建築里。有人報告該建築散發惡臭，調查人員前往調查，事件得以曝光。隨後數月，調查人員通過分析指紋、脫氧核糖核酸(DNA)等信息確認遺體歸屬。



調查人員認為，哈爾福德把類似骨灰的幹混凝土交給遺屬。當親屬們得知他們收到並保存在家的並非親人骨灰時，許多人開始做噩夢，並對死者心懷愧疚。



凱莉·麥基恩在量刑聽證會上發言說：“我是一個女兒，我的母親被當作昨日垃圾一樣，被扔在一個地方，和其他數百人一起腐爛。這讓我心碎。”



與哈爾福德共同運營殯儀館的卡麗已經與他離婚。兩人去年12月與檢方達成協議，承認近200項虐屍指控。卡麗將於4月被量刑。聯邦檢察官還指控兩人在新冠疫情期間騙取政府面向小企業的救助金，兩人已對此認罪。



法庭文件顯示，藏匿屍體的那些年，哈爾福德夫婦購買了總價值超過12萬美元的汽車、3.1萬美元的加密貨幣以及一些奢侈品。



檢察官謝爾比·克羅說：“這是一起由貪婪驅使的犯罪。”哈爾福德夫婦向每名顧客收取超過1200美元費用，他們在奢侈品上的花費足以支付將所有屍體火化好多遍的費用。



美聯社說，該案曝光後產生惡劣影響，促使科羅拉多州收緊對殯儀館的管理。