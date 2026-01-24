快評：美國介入台灣政治太深　藍白都難忍

國民黨副主席蕭旭岑（右）6日接受媒體人王淺秋專訪（左）。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社快評／國民黨副主席蕭旭岑6日接受媒體人王淺秋專訪，批評一些美國政客對台灣內政“說三道四”，“此風不可長”。蕭旭岑又說，AIT處長谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，台灣被比司長小的官員成天要求東要求西，這不是很奇怪嗎？



此前數天，民眾黨主席黃國昌3日接受媒體專訪時點名谷立言，指他“介入台灣的內政太深了”、配合卓榮泰演戲，“表現得跟台灣行政官員一樣”。



谷立言於2024年7月9日接替孫曉雅，出任美國在台協會（AIT）處長。谷立言上任後非常活躍，被指介入台灣政治太深，非不實指控，谷立言自己也不避諱、不掩飾。前天，谷立言與江啟臣一起到台中出席產業界座談，江正在力拼國民黨台中市長初選提名，谷等於用行動表態初選挺江，為其助威。



黃國昌、蕭旭岑開嗆引來同陣營、及不同陣營一些人反嗆，這不令人意外，畢竟在台灣親美的人多的是，谷立言被嗆，正是他們需要忠心“護主”的時候。黃國昌被扣上“破壞台美關係最大殺手”的帽子；蕭旭岑則被批“非常不禮貌”。



美國公開介入台灣政治，台灣很多人也毫不遮掩地表明與華府親近。黃國昌、蕭旭岑先後開嗆，說明藍白都有人難忍、也不忍了，他們包括黃、蕭這樣身居主席、副主席高位的人。