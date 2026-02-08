星島：印度與美關稅協議　顯對抗特朗普之道

莫迪和特朗普（新華網圖片） 中評社香港2月8日電／美印昨天公布達成臨時貿易框架協議，與印度歐盟達成自由貿易協定只相隔一周，兩者實非巧合，而是美國總統特朗普的談判手段，極限施壓不果，且對手尋得援手時，特朗普見好就收，將利益袋住先，有待日後再壓榨對手。星島日報今日社論指出，特朗普向印度讓步，更顯歐日等去年屈從特朗普的不智，助長其貪婪，歐盟近期亦醒覺，正團結中等強國，這才是反惡霸的應有之道。



特朗普上周一已搶先公布美印協議重點，指印度總理莫迪承諾大購美國貨，包括價值超過5000億美元的能源、技術、農產品等，還同意停購俄羅斯石油，改買美國、委內瑞拉的，美方則將印度關稅由25%降至18%，並取消之前因印度買俄油疊加的25%，即由50%大降至18%。



社論指出，縱觀美印協議重點，美國讓步較大，如印度毋須如歐日般，要向美國投資數千億美元，印度關稅卻由50%大降至18%，特朗普如此“禮讓”，有內外原因。



內因是美國最高法院將裁決特朗普暴加全球關稅有否違法，特朗普要搶在裁決前達成更多協議，製造各國願簽城下之盟，關稅令美國大賺，間接施壓高院，不要與美國利益為敵。就算高院裁決特朗普違法，他還可以國民利益為由，轉用其他法例續加關稅。



外在原因則是印度成功串連其他國家，增加抗衡本錢，令特朗普極限施壓不斷洩氣。自去年8月被美國暴加關稅50%後，印度先後與英國、新西蘭、阿曼，以及由瑞士、挪威、冰島和列支敦士登組成的歐洲自由貿易聯盟，達成貿易協議，上月底更與歐盟達成史上最大自貿協議，涵蓋全球GDP四分一和貿易三分一。德、日、阿聯酋和沙特阿拉伯領導人近日先後訪印，鞏固與印關係。



社論認為，印度成功借力各方，才令特朗普肯減少掠奪而達成協議，莫迪亦很懂特朗普愛面子的心理，故公開感謝特朗普，並頌讚其領導力對全球和平、穩定與繁榮至關重要。這讓特朗普贏了面子，印度則保住里子。



由美印協議，可見特朗普談判手法，就是毫無道理地極限施壓，令對手畏懼、退縮，就會搶到盡，若對方如印度能硬抗，還連結各國提升底氣，特朗普只能見好就收，留待下次再搶。



美印協議告訴全球，面對特朗普霸凌，衹有硬氣堅持，才是最佳自保方法。