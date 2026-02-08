部分品牌金店調整回購規則　節假期不能賣金

新華社 資料圖片 中評社香港2月8日電／中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司（以下簡稱“中金珠寶公司”）2月6日在微信公眾號發布公告，對“中國黃金”品牌所有渠道（包括線下門店及線上渠道）的貴金屬回購業務規則進行調整。



一是自2月7日起，在周六、周日及法定節假日等上海黃金交易所非交易日期間，暫停辦理貴金屬回購業務。



二是自2月7日起，在業務辦理時間內，對回購業務實施限額管理，包括但不限於單一客戶單日累計回購上限、單筆回購總量上限等，並實施預約制。





人民日報客戶端消息，除中金珠寶公司外，頭部品牌金店菜百股份在2月2日也宣布調整貴金屬回購業務，在上海黃金交易所非交易日期間暫停辦理貴金屬回購業務，並對回購業務進行限額管理。



近期受多重因素影響，貴金屬價格波動顯著加劇，不確定性持續上升。中金珠寶公司和菜百股份均提示投資者，理性看待貴金屬市場波動，提高風險防範意識，理性投資黃金。



此外，近期大型商業銀行對積存金業務也進行了相應調整。1月30日，工商銀行公告稱，自2月7日起，在周末以及法定節假日等非上海黃金交易所交易日，該行將對如意金積存業務進行限額管理，限額類型包括全量或單一客戶單日積存/贖回上限、單筆積存或贖回總量上限等，並進行動態設置，提金不受影響。