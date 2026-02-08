賴瑞隆緊張？凌濤：大家給柯志恩眼神是熱的

藍委柯志恩受訪。（中評社資料相） 中評社台北2月8日電／今年底高雄市長選舉，民進黨“立委”賴瑞隆將對決國民黨“立委”柯志恩。國民黨桃園市議員凌濤親曝日前南下高雄阿蓮區，出席土庫北極殿迎神樓開光大典的畫面，當天賴瑞隆、柯志恩都到場，但發現柯與在地不分藍綠裡長握手時，大家給予的眼神跟反饋是熱的。



據《中時新聞網》報導，凌濤7日在一個政論節目中指出，賴瑞隆的記憶點實在很低，並透露他從高雄阿蓮出席土庫北極殿迎神樓開光大典，當天賴瑞隆、柯志恩以及現任高雄市長陳其邁都在場，由於他比較早到，因此看到柯與在地不分藍綠裡長握手時，大家給予的眼神跟反饋是熱的。



凌濤描述道，當天賴瑞隆最後一個到達現場的，當他跑到位置上，大家比較少起身跟他有熱烈互動。



凌濤認為，陳其邁這幾年做的事情有符合高雄市民的期待，如今賴瑞隆跟他不同系統，陳其邁是英蘇體系，賴是新潮流，就他近期觀察，陳其邁跟賴瑞隆的互動真的偏少，因為陳跟大家都有話聊，但賴是一個很冷的人，但在活動上可以看見賴士氣也沒有起來，握手也沒有力，臉看起來好像很累，對照柯志恩則是容光煥發，讓大家有所比較。 當高雄市民覺得賴瑞隆無法撐起陳其邁過去政績，賴會碰到非常嚴峻的挑戰。