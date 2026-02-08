寒假到了　孩子用AI寫作業好不好？

寒假已至，一些家長發現：孩子在家寫作業，一遇到難題便求助AI，一篇作文瞬間生成，一道數學題秒出答案。



當AI以這般姿態介入學習過程，輕鬆代勞那些原本需要苦思冥想的學業任務時，家長和老師難免擔心：長此以往，孩子是否會失去獨立思考的能力？當AI似乎可以回答一切難題時，教育應當教會孩子哪些關鍵知識和能力？



當前，推動人工智能教育全學段覆蓋已成為共識，這既是激發學生創造潛能、提升教育品質的具體路徑，也是搶抓新一輪科技革命機遇、響應國家科技自立自強戰略的重要實踐。教育部發布《中小學人工智能通識教育指南（2025年版）》和《中小學生成式人工智能使用指南（2025年版）》，明確各學段使用規範，強調警惕對AI工具的過分依賴。具體來看，學生應避免直接照搬AI生成的內容完成作業，教師不應將生成式人工智能作為替代性的教學主體。



AI是一面鏡子，照見的是學習的態度與方式。若簡單復制，AI不過是“答案生成器”；合理使用，方能成為激發思維、輔助創造的“學習夥伴”。面對人工智能技術帶來的機遇和挑戰，各方都應主動引導，幫助孩子建立與AI之間的健康互動關係，明確使用準則與尺度。



AI是一座橋梁，連接的是問題的多元解決路徑。教育的重點，不是灌輸答案，而是啟發學生深入追問：解決方案是如何一步步推導出來的？背後的邏輯是什麼？是否存在其他解決路徑？與此同時，還要教會孩子辯證思考、批判思維，培養他們在五花八門的信息中辨別真偽、審視偏見的能力。



形成適應AI時代發展的價值觀念、必備品格和關鍵能力，對教育環節中的每一個主體都至關重要。比如，借助日新月異的AI工具，教師可以優化教學思路，開展實時學情分析，構建交互式課程；家長可以高效輔導孩子作業，隨時回答孩子的“十萬個為什麼”；學校可以優化日常辦公、教育監管與評價決策，實現校務智能化管理。AI只是工具，決定工具好壞的，是使用工具的方法。



更重要的是，無論技術如何迭代，人機互動替代不了人際交往。AI能模擬對話，卻無法復刻面對面交流的笑意；AI能生成答案，卻難以承載共同探索時的默契。那些看似尋常的家庭互動、分組討論、社會實踐，恰恰是孩子情感發展、價值塑造、思維成長的沃土。



AI時代來臨，促使我們更加珍視提出真問題、探索新路徑的能力。我們要努力的，不是隔絕技術或放任自流，而是教會孩子們如何與AI共創，從而獲得更全面、更豐盈的成長。



文章來源：人民日報