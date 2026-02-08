澤連斯基談俄烏和談三大問題

中評社北京2月8日電／新華社援引烏克蘭媒體7日報導，烏克蘭總統澤連斯基針對俄烏結束衝突、領土、對烏安全保障等三大問題表明最新立場。



在俄烏結束衝突問題上，澤連斯基說，“美國人提議俄烏在今夏之前結束戰爭，他們可能按照這個時間表向俄烏雙方施壓。”他認為，美方之所以選擇今年夏天作為“最後期限”，是因為屆時美國國會中期選舉競選活動將要開始，“選舉對他們來說絕對更重要”。



澤連斯基說，美方提議在同一時間簽署有關停戰的所有協議，但他認為這並非正確做法。烏方此前已向美方提議“分階段停戰”，明確各方“在什麼時間，什麼階段，需要做什麼”。



澤連斯基還向媒體表示，美方提議在美國舉行下一輪美烏俄三方會談，會談可能于一周內在美國邁阿密舉行，烏方已確認參加。



在領土問題上，澤連斯基表示，領土問題應在三方領導人層面解決。烏美俄三方日前在阿聯酋阿布扎比舉行的會談未能解決領土問題。他還說，美方在會談期間再次提出在頓巴斯地區設立“自由經濟區”，但“無論是烏克蘭還是俄羅斯，都從未支持建立‘自由經濟區’這一想法”。



澤連斯基還表示，烏方不會支持“違反烏克蘭憲法和法律”的和平協議。俄烏衝突必須以“有尊嚴和可靠的方式”結束。



在對烏安全保障問題上，澤連斯基列舉了將構成安全保障基礎的4份文件，包括烏美安全保障協議、涉“志願聯盟”協議、烏克蘭加入歐盟協議以及一份旨在明確前三份協議之間關係的框架協議。



澤連斯基強調，烏克蘭與歐盟必須簽署烏入盟協議，並制定烏快速入盟的行動路線圖，“這確實應成為烏克蘭乃至整個歐洲的安全保障”。