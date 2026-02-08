日本眾議院選舉　兩大變量影響投票結果

中評社北京2月8日電／日本第51屆國會眾議院選舉於當地時間8日7時（北京時間6時）開始投票。由自民黨和日本維新會組成的執政聯盟能否獲得過半數議席成為輿論關注焦點，而投票率和“黑金”醜聞的影響都將為選舉結果增添不確定性。



民調看好執政聯盟 日本專家：不意味大局已定



新華社報導，本次選舉有1284名候選人參與爭奪眾議院465個議席。投票定於當地時間當天20時結束，隨後開票統計。預計日本主要媒體將在投票結束後發布出口民調結果。



日本眾議院選舉採取小選區制與比例代表制並立的選舉制度。465個議席中小選區議席有289個，比例代表議席有176個。小選區由選民直接對候選人投票，得票最多者當選；比例代表選區則由選民對各政黨投票，根據得票多少，議席按一定比例分配給各政黨。



據日本廣播協會報導，在選前勢力分布中，自民黨占198席，日本維新會占34席，執政聯盟共占據232席。



自1月27日眾議院選舉公告發布、選戰正式開始以來，多家日本媒體進行的民調結果普遍顯示，執政聯盟在選舉中可能獲得過半數議席。



共同社的民調結果顯示，自民黨可能單獨獲得眾議院465個議席中的過半數，其與執政夥伴日本維新會組成的執政聯盟有望達到261席的“絕對穩定多數”，掌握眾議院主導權。

