伊朗劃“紅線”美官員登航母　對峙風險未解除

中評社北京2月8日電／伊朗和美國6日在阿曼舉行間接談判。7日，伊朗外長阿拉格齊就伊美談判劃出兩條“紅線”，並表示第二輪談判可能在未來幾天內進行。同一天，美國對伊談判代表登上部署在阿拉伯海的美軍“林肯”號航空母艦，並與此前擊落伊朗無人機的美軍飛行員交談。



央視新聞報導，從各方表態來看，伊美在伊朗核計劃、美國對伊制裁等關鍵問題上的深層分歧仍難以突破，中東地區的“戰爭警報”並未解除。



伊朗外長為談判劃“紅線”



伊朗外長阿拉格齊7日表示，伊朗在伊美談判中有兩條“紅線”：伊朗不會放棄鈾濃縮，也不會就本國導彈事宜進行談判。



阿拉格齊表示，伊美談判是一個良好的開端，但雙方建立互信仍有很長的路要走。伊朗核問題只能通過談判解決。目前，伊美新一輪談判具體日期尚未確定，但雙方認為談判應盡快舉行。他表示，第二輪談判有望在未來幾天內舉行。



伊朗準備降低鈾濃縮豐度



阿拉格齊強調，禁止鈾濃縮不是可談判的選項。鈾濃縮是伊朗的合法權利，必須繼續推進。伊朗已準備好就鈾濃縮達成一項可靠的協議。他表示，伊朗的主要立場是反對將鈾轉移出境，但伊朗準備降低鈾濃縮豐度。此外，無論現在還是將來，伊朗都不可能就導彈事宜進行談判，這屬於伊朗國防範疇。



阿拉格齊還說，戰爭始終存在發生的可能性，伊朗已做好準備。如果美國攻擊伊朗，伊朗無法攻擊美國本土，但伊朗會打擊美國在中東地區的軍事基地。阿拉格齊稱，此前一天，他已向美國談判代表明確指出，美方衹有兩種選擇：戰爭或外交，而伊朗的選擇是外交。但他同時強調，伊朗對這兩種選項都比以往準備得更加充分，並希望美方選擇外交途徑。

