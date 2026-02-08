華爾街日報：日眾院選舉對亞太局勢影響深遠

2月8日，在日本東京，民眾進入一處投票站。（新華社圖片） 中評社香港2月8日電／針對今天投開票的日本眾議院選舉，美國華爾街日報近日在社論指出，這場選舉與美國及亞太地區的戰略環境息息相關。文中強調日本依然是全球第3大經濟體，也是亞洲重要的戰略角色，因此這次選舉的結果，對美國而言也很重要。



日本數位媒體COURRIER JAPON引述華爾街日報社論報導，這場選舉影響最深遠的層面在於亞太的局勢。日本首相高市早苗於去年11月初表示，若中國對台灣發動武力攻擊，將可能構成日本的存亡危機，此發言引發中國強烈反彈。中方除了公開批評，還透過勸阻民眾赴日旅遊、限制稀土出口等方式加大壓力。《華爾街日報》認為，如果日本選民若對高市表達信任，等於向中國發出一個訊號。



高市延續其政治導師、已故前首相安倍晉三的國家復興論述，這也是她政見中頗受歡迎的一環。她同時承諾擴大國防支出，並在美國特朗普總統關稅威脅下，盡力維持與華府的良好關係。



《中時新聞網》援引報導，華爾街日報此次選戰中的內政與經濟政策評價不高，直言各黨“幾乎沒有什麼出色的政策主張”。高市主張傳統的財政刺激，已通過約18.3兆日圓規模的預算，並以暫時取消食品消費稅作為競選主軸。



社論指出，日本在歷經35年的長期停滯後，經濟正緩慢啟動，這是一個帶有希望的發展。然而，在全球邁向高利率環境、與中國關係緊張，以及對美貿易摩擦持續的背景下，仍潛伏著風險。高市很可能在今天的選舉中，從日本民眾手中獲得一張強而有力的信任票。至於她的施政計劃，全球仍需拭目以待。