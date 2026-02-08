美對軍購加壓　鄭麗文指癥結在賴清德

中評社台北2月8日電／針對“國防”特別預算美方近期增大施壓力道，國民黨主席鄭麗文今8日表示，軍購案受挫與“憲政”僵局的問題癥結出在賴清德身上，美方找在野黨劃錯重點，盼賴清德停止無理取鬧的“憲政”對峙，只要他遵守三讀通過的法案，立刻所有“行政院”提的預算案、法案，都可以進到“立法院”。鄭麗文也表示，不擔心軍購案進度會影響自己和台中市長盧秀燕訪美。



賴清德日前提出8年1.25兆元“國防”特別條例，在“立院”仍遭擱置，美國參議院外交委員會主任里施（Jim Risch）昨日表示，對於台灣在野黨阻止“國防”預算感到失望。



中時新聞網報導，鄭麗文今天南下屏東參加國民黨屏東縣長參選人蘇清泉活動時受訪表示，最近陸續有美國國會議員表達關切，但她相信華府還是非常高度重視台灣整體戰略價值，一個軍購預算並不代表整個台美關係，比較嚴重的是中間有資訊重大落差，很明顯地美方被民進黨政府嚴重誤導。



鄭麗文指出，問題癥結出在賴清德，去年搞一整年大罷免嚴重撕裂，賴清德當選後從不接受朝小野大“國會”現況，不斷以政治鬥爭杯葛“國會”，即便大罷免大失敗也沒有幡然悔悟，反而變本加厲，一概不理讓“國會”三讀通過的法案、預算，成為史上第一個被“國會”彈劾的“違憲總統”。



鄭麗文說，台灣陷入嚴重“憲政”僵局，導致年度總預算乃至軍購預算，都沒有辦法進到“立院”。解鈴還須繫鈴人，如果美方的朋友覺得很緊急、賴清德覺得茲事體大，就應該放下偏執，停止無理取鬧的“憲政”對峙，“找在野黨就是畫錯重點了，找錯問題的方向了”，台灣民主政治要順暢運作，關鍵還是在賴清德。



鄭麗文說，很遺憾的是執政黨沒有把台灣利益擺在優先。她多次向美方表達，希望朝野理性溝通對話運作，很無奈，賴清德上任，每下愈況，越來越惡化，如果說通過關乎防衛韌性的重要族群軍公教警消，待遇300億台幣“賴清德說300億付不出來，他如何去答應美方超過1兆預算呢？這不是自相矛盾？若超過一兆預算都沒有財政困難，為什麼給軍公教警消300億預算編不出來，這不是很荒謬、自打嘴巴、自相矛盾嗎？”



至於盧秀燕與鄭麗文的訪美計劃，鄭麗文說，國民黨駐美代表秦日新人在台灣，全力協助盧沒問題，美國政府、官方、大學、僑界都熱情邀請，國民黨積極積極規畫，請大家不用擔心。