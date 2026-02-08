李貞秀是否適任？網路萬人投票結果一面倒

中評社台北2月8日電／民眾黨陸配“立委”李貞秀國籍爭議持續延燒，“立法院”民進黨團要求“立法院長”韓國瑜應責成“立法院”有關單位儘速查明李貞秀國籍問題。有YouTube頻道針對“你認為陸配李貞秀適合擔任不分區‘立委′嗎？”進行網路投票，截至7日晚上，高達74%的網友表示“適合，依法在台設戶籍滿10年就有參政權，不應刻意有標籤”。



中時新聞網報導，根據NOWnews《鄉民大學問》YouTube頻道6日起針對“你認為陸配李貞秀適合擔任不分區‘立委′嗎？”進行網路投票，截至7日晚上11時30分，已有1萬人參與投票，結果顯示，74%的網友表示“適合，依法在台設戶籍滿10年就有參政權，不應刻意有標籤”；24%的網友表示“不適合，應先放棄對岸國籍，還有洩漏‘國家機密′風險”；2%沒意見。



網友留言表示，“先問孫將軍如何除籍？他就沒洩密危機？”、“有些人一輩子都說愛台灣，結果是愛台灣的錢；有些人不是出生在台灣，來到台灣卻為台灣付出一生”、“‘總統府′的‘共諜′有中國籍嗎”、“領有‘中華民國′身分證，即視同‘中華民國國民′，何錯之有”、“要跟美國買的武器叫機密？那為什麼每次都是美國發布公告台美的武器交易內容？買高端都要保密了，美國怎能公告？”、“台灣有越來越多外籍配偶，是很多新生代台灣人的媽媽，是不可忽視的群體，有一名‘立委′代替他們發聲是很有必要的！”、“看她人品怎樣？是否是做事認真負責？英雄不問出處”、“那麼別的國家叫做新住民不是也有參與政治的嗎？也有‘立法委員′呀！”