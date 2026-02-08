四組“國會密碼”　牽動高市早苗政權

日本首相高市早苗（新華社資料圖片） 中評社香港2月8日電／日本眾議院大選將於台灣時間今日晚間7時開票，執政自維聯盟取得多少國會席次，將影響日相高市早苗的去留，高市即便再度出任日本首相，也將左右她推動政策的順暢度，以下根據日本經濟新聞、共同社等日媒，解析233、243、261、310等4個關鍵席次數目代表的意義。



過半233席 左右高市去留



《中時新聞網》報導，日本眾議院465席次今日重新選舉，高市早苗1月23日解散眾院前夕，執政自民黨佔199席，與之結盟的日本維新會佔34席，兩黨合計233席，剛好達到過半門檻。不過高市選前以執政聯盟過半做豪賭，宣告若執政聯盟無法維持過半，將下台負責，233席也可視為左右她去留的最低門檻。過半席次也有助推動高市內閣的預算等主要政策。



243席：取得眾院“穩定多數” 掌控17個常任委員會



若執政聯盟取得243席，即達成國會“穩定多數”，讓執政聯盟可在17個常任委員會中掌控委員長職位，同時也確保委員會中的執政聯盟席次，與在野黨席次相同，整體而言讓政策推動更加順暢。



261席：達“絕對穩定多數”



執政聯盟若取得261席，即達到“絕對穩定多數”，除了掌控17個常任委員會的委員長職位，執政聯盟在委員會中的席次也將超越在野黨，代表不需倚賴委員長裁定，光靠議員席次即能通過法案。



310席：2／3席次左右翻盤法案、修憲能力



執政聯盟獲得310席，代表掌控眾院2／3席次。一旦眾院通過的法案遭參院否決，眾院再進行表決時，只要2／3議員表決通過，法案即可實施。此外，若有修憲案提出，參、眾兩院都須獲得2／3議員表決批准，才能交付全民公投。