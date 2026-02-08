“和平委員會”首會在即　多國稱“無法加入”

中評社北京2月8日電／美國政府多名消息人士7日披露，美國總統特朗普啟動的所謂“和平委員會”計劃於19日召開首次領導人會議，議程包括討論加沙地帶重建籌款等。然而，該委員會自啟動以來便遭“冷遇”，歐洲多國態度謹慎。意大利7日明確說，因“憲法限制”無法加入。



態度謹慎



新華社報導，美國阿克西奧斯新聞網站7日首先報導所謂“和平委員會”領導人會議將在位於美國首都華盛頓的美國和平研究所召開。兩名政府消息人士告訴美聯社，與會者包括接受特朗普邀請加入“和平委員會”的國家和地區領導人、創始執行委員會成員等。



特朗普1月22日同十餘個國家和地區代表在瑞士達沃斯簽署文件，啟動所謂“和平委員會”，由他本人擔任主席。該委員會的創始執行委員會由7人組成，多為美方人員，包括美國國務卿魯比奧、總統特使威特科夫、特朗普的女婿庫什納等人。



上述匿名官員表示，由於會議尚未正式宣布，暫不清楚有多少名領導人將接受邀請與會，相關議程細節仍在商討中。



不過，據路透社報導，匈牙利總理歐爾班可能參會。歐爾班7日在匈牙利西部城市鬆博特海伊參加活動時說，他將在兩周內前往華盛頓參加“和平委員會”會議。



根據特朗普的說法，“和平委員會”將首先處理加沙問題，後續延伸處理“其他衝突”。有輿論認為，美方欲打造一個平行於聯合國的機構，這將進一步破壞聯合國權威和工作機制。目前，美國的西方盟友里公開應邀加入的國家寥寥無幾，法國、挪威、西班牙、新西蘭等國已表示“無意加入”。

