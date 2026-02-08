】 【打 印】 
國家疾控局：內地傳染病疫情目前形勢總體平穩
　　中評社香港2月8日電／國家疾控局表示，內地傳染病疫情目前形勢總體平穩，急性呼吸道傳染病疫情，總體呈下降趨勢，大部分地區流感已降至中、低流行水平。春節假期前後及春季，全國疫情形勢總體平穩可控。

　　香港電台報導，最新數據顯示，流感病毒和呼吸道合胞病毒是主要檢出病原體；鼻病毒、副流感病毒和普通冠狀病毒存在一定水平活動；至於新冠病毒和其他監測的呼吸道病原體檢測陽性率，總體處於低水平。

