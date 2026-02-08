第三屆中國—土耳其經貿論壇舉行

中評社香港2月8日電／第三屆中國—土耳其經貿論壇7日在土耳其伊斯坦布爾舉行。兩國各界代表暢談經貿增長潛力，共話合作新機遇。



新華社報導，中國貿促會會長任鴻斌率中國企業家代表團出席論壇並致辭。他表示，千年絲綢之路將中土兩國緊密聯繫在一起，兩國合作基礎深厚、潛力巨大。途經土耳其的中歐班列、中企承建的土耳其安伊高鐵，以及開心果等土耳其產品在中國熱銷，都是中土合作成果的例證。任鴻斌說，中國貿促會願與土方各界攜手，加強優勢互補，深化互利合作，推動中土關係走深走實。



土耳其貿易部長博拉特在發言中充分肯定了土中經貿關係的豐碩成果。他表示，中國是土耳其重要貿易夥伴，雙方在供應鏈方面合作潛力巨大，土耳其對進一步拓展對華旅遊合作寄予厚望。共建“一帶一路”倡議已成為土中合作的重要方向。土耳其歡迎中國加大對土投資力度，也期望土耳其企業更深入走進中國市場。



中國駐土耳其大使姜學斌、土耳其對外經濟關係委員會主席納伊爾等致辭，中土各界代表300餘人參會。



論壇期間，中國貿促會與土耳其對外經濟關係委員會、土耳其工商業者協會續簽合作諒解備忘錄。中展集團專題推介第四屆鏈博會，並與土耳其Ata集團簽訂合作備忘錄。各方代表圍繞人工智能、旅遊、航空、能源等領域進行了專題研討與對接洽談。