城市印象短視頻賽頒獎　港澳台青年影像對話

第五屆“城市印象”港澳台青年短視頻創作比賽2月8日舉行頒獎典禮，“就是敢言”執行主席吳志隆發言（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月8日電（記者 盧哲）由香港青年團體“就是敢言”主辦的第五屆“城市印象”港澳台青年短視頻創作比賽2月8日在香港舉行頒獎典禮。來自港澳台的青年創作者以視頻影像為交流媒介，從各自不同視角講述“非遺”文化故事。



第五屆“城市印象”港澳台青年短視頻創作比賽主題是“走近非遺”，共收到來自香港、澳門及台灣地區的青年創作者提交的作品68份。29份入圍作品在10天網上展示期當中，在六大社交平台（Instagram 、Facebook 、Youtube；抖音、快手、微信影音號）累積收穫超過500萬人次的點擊及瀏覽量。



“就是敢言”執行主席吳志隆介紹，比賽旨在鼓勵港澳台青年運用短視頻這一生動形式，記錄並分享各自城市的文化特色、發展成就與生活故事，促進三地青年之間的相互瞭解與情感聯結。而參賽作品展現了新時代港澳台青年對所在城市人文風貌、創新活力及社會發展的獨特觀察與創意表達。



今年比賽除了網上投票外，還邀請三位專業評判，分別是台灣政治學者、廣西梧州學院王立本教授；香港政治學者、資深傳媒人、香港專業學院助理總監葉振東博士；澳門中華青年進步協會副會長梁嘉傑給予專業評審。經過專業評審團從創意性、技術性、主題契合度及感染力等多方面綜合評選，最終評選出29部獲獎作品。獲獎作品不僅藝術表現力突出，更深刻反映了青年人對城市身份認同、文化傳承與社會融合的積極關注。