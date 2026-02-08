世界上最神秘的貓——“既死又活”的薛定諤貓又“變胖”了。奧地利和德國科研人員近日報告，他們用約7000個鈉原子創造出迄今最大的量子疊加態，也是“宏觀度”最大的薛定諤貓。



量子理論的核心概念是，微觀尺度上的物質可以同時處於不同的量子態，稱為相干疊加態。奧地利物理學家薛定諤1935年提出著名的“薛定諤貓佯謬”，假設了這樣一種情況：將一隻貓關在裝有少量鐳和氰化物的密閉容器裡。鐳的衰變存在幾率，如果鐳發生衰變，會觸發機關打碎裝有氰化物的瓶子，貓就會死；如果鐳不發生衰變，貓就會存活。放射性的鐳處於“衰變和沒有衰變”兩種狀態的疊加，貓就理應處於“既死又活”的疊加狀態。



宏觀世界的貓當然不會既死又活。但在微觀實驗中，科學家已對粒子、粒子簇甚至整塊晶體實現了薛定諤貓態。宏觀度是衡量薛定諤貓態有多麼接近宏觀狀態的一個指標，其數值要結合“貓態”物體自身的大小和質量、不同量子態之間的距離和疊加態持續的時間來計算。



奧地利維也納大學等機構的研究人員在77開爾文（約零下196攝氏度）的超高真空環境中生成鈉原子簇，通過激光干涉實驗確認鈉原子簇具有量子波動性。實驗中鈉原子簇的直徑約為8納米，同時存在的兩個位置之間距離為133納米，達到原子簇直徑的10多倍。



此前曾有科研人員使16微克的晶體處於薛定諤貓態，比本次實驗所用的鈉原子簇質量大得多，但不同位置之間的距離非常小，因而宏觀度比本次實驗要低。



新成果有助於尋找物質微觀尺度與宏觀尺度的界限，理解量子系統發生“退相干”、失去量子特性的過程，也就是薛定諤貓的“生死”得到確定的過程，這對量子計算機研發有重要意義。量子計算機需要眾多的量子比特長時間維持在相干疊加態，才能進行有效計算。



相關論文發表在英國《自然》雜誌上。



來源：新華社