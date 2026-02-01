楊流昌：吃茶去　一次不期而遇的禪緣

迎面先見一幅深富禪意的對聯“洗硯魚吞墨 烹茶鶴避煙”。 中評社香港2月10日電／題：吃茶去



作者 楊流昌



今年開年的日頭，暖得恰到好處，從香港的霓虹裡漫出來，裹著我與友人－－一對退休大校夫婦，奔赴一場跨越邊界的閒逸。我從港島出發，一路向西，掠過伶仃洋的薄霧，抵達廣東中山的煙火人間，看古村枕水，聽粵韻悠揚，待塵囂稍歇，便趁著午間的暖陽折返香港。行至半途，大校夫婦忽然笑說，其鄉間友人開有一間茶店，隱於林間深處，此刻正是品茶的好時辰，不如稍作停留，泡一壺茶，解一路勞頓，也不負這春日午光。



車轍拐過幾道彎，避開市井的喧囂，眼前漸漸鋪開成片的綠野，午間的陽光灑在田疇，泛著柔和的金光，青瓦白牆的茶店便藏在綠意盡頭。沒有醒目的招牌，沒有往來的人潮，衹有一縷淡淡的茶香，順著風的縫隙，輕輕纏上鼻尖，混著田間草木的清香，格外沁人。推門而入，暖意與茶香瞬間將我們包裹，木質的桌椅泛著溫潤的光澤，牆角擺著幾盆長勢舒展的蘭草，無爭無擾，恰如這午間的鄉間時光，慢得恰到好處，靜得能聽見陽光落地的聲響。



目光流轉間，迎面先見一幅深富禪意的對聯“洗硯魚吞墨 烹茶鶴避煙”，轉過柱間，又見牆面一隅，貼著一幅小幅墨字，筆力清簡，墨色淡然，衹有三個字--“吃茶去”。沒有多餘的修飾，沒有繁瑣的落款，就那樣安安靜靜地貼著，卻像一束微光，瞬間牽住了人心，讓浮躁的心緒，在目光觸及的那一刻，悄然沉澱。茶店主人是位四十多歲的清秀女史，眉眼溫婉，衣著素雅，舉手投足間，透著幾分書卷氣與禪意，見我們到來，不多言語，只笑著頷首，聲音清和：“幾位客官，快請坐，剛泡好的新茶，正合這午間光景。”說著，引我們圍坐在靠窗的茶桌旁，取茶、洗器、注水、出湯，一舉一動，從容不迫，沒有刻意的講究，卻處處透著禪意的疏朗，宛如一幅淡雅的禪畫。



四人圍坐，茶煙嫋嫋，午間的陽光透過窗櫺，斜斜地灑在茶桌上，將茶湯映得澄澈透亮。女史執壺，沸水注入紫砂壺中，茶葉在水中緩緩舒展，從蜷縮的幹硬，變得柔軟溫潤，恰似人心褪去浮躁後的澄澈。茶香便循著水汽，一縷縷彌漫開來，清冽中帶著幾分醇厚，縈繞在鼻尖，沁入心底。



第一盞茶入喉，微澀之後，便是綿長的回甘，順著舌尖漫過喉嚨，一路熨貼到心底，旅途的疲憊，仿佛都被這一盞茶香，輕輕滌蕩而去，只餘下通體的舒泰，連午間的陽光，都變得愈發溫柔。



女史輕拈茶盞，輕聲道：“茶如禪心，初嘗是澀，再品是甘，唯有沉下心來，不疾不徐，方能品出其中真味--這便是‘吃茶去’的第一層深意，棄躁守靜，方見本心。”

