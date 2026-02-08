新疆庫車發現唐代安西都護府副都護尹公墓

中評社北京2月8日電／新華社報導，記者從8日在京舉行的2025年新疆考古工作匯報會上獲悉，新疆庫車市友誼路墓群發掘出土一座唐代長斜坡墓道磚室墓，通過對墓誌銘文的釋讀，明確墓主是安西副都護尹公，填補了龜茲地區唐代中後期安西都護府官員墓葬的考古空白。



公元640年，唐在西州（今吐魯番一帶）設立安西都護府管理西域，後又將治所遷到龜茲，管轄龜茲、于闐、疏勒、焉耆（或碎葉）四鎮，有效鞏固了唐中央政權對西域的治理。



墓室內出土一盒墓誌，志蓋陰刻篆書4行16字：“唐故四鎮支度判官侍御史尹公墓誌銘”。志文明確記載墓主官職履歷，最後官職為安西副都護，是唐代西域高級別軍政長官之一。



北京大學考古文博學院教授沈睿文認為，尹公集軍政與監察于一身的官職配置，適配安西都護府“軍政合一”治理需求，同時墓主4米見方的墓室規制嚴格遵循中原墓葬制度“官葬分區”原則，印證安史之亂後西域仍傳承延用中原喪葬禮制。



墓誌記載尹公卒於“貞元七年三月廿一日”，次月十四日安葬于“都護府城東烏壘原”。該墓位於庫車龜茲故城東100米處，實證龜茲故城是唐安西都護府所在。



庫車市友誼路墓群考古項目負責人阿里甫江·尼亞孜介紹，這是目前新疆南部地區發現的唯一一座唐代磚室墓，為實證唐中央政權對新疆有效管轄治理提供了重要的考古證據。



庫車市友誼路墓群位於新疆阿克蘇地區，2007年至2025年，新疆文物考古研究所為配合基建在此進行了5次考古發掘，累計發掘墓葬2200餘座，出土各類文物2800餘件（組）。