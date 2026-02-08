緬北明家、白家犯罪集團案庭審現場公開

中評社北京2月8日電／據央視新聞：2月8日，“新時代推動法治進程2025年度十大案件”公布，緬北“四大家族”系列電詐案入選。



310頁判決書 頂格刑罰回應“極端罪惡”



2025年9月29日，浙江省溫州市中級人民法院大法庭莊嚴、肅穆，這裡正在等待一場打擊跨國犯罪、捍衛中國司法主權的正義審判。此刻，審判長方勇以及兩名合議庭成員，也即將迎來他們審判生涯中最複雜，也是最艱巨的一次“法庭宣告”。



浙江省溫州市中級人民法院刑事審判一庭庭長方勇：不管是發生在境內還是境外，也不管是中國人還是外國人，只要對中國公民實施犯罪，用中國的法律、用最公平正義的程序，恪守最嚴格的證據標準，讓犯罪得到應有的懲罰，我感覺是我的使命。



當明家犯罪集團主案23名被告人被帶上法庭，310頁、18萬字，這本厚重的判決書也昭示著他們罰當其罪的命運走向。



判決書里的鐵證令人發指，非法拘禁、武裝看守、毆打虐待、殺人埋屍，明家犯罪集團被告人已非普通犯罪分子，而是利用武裝暴力，衍生出了一條以詐養兵、以兵護詐的犯罪生態鏈，嚴重侵害了中國公民的生命財產安全。



緬北明家犯罪集團首要分子明珍珍：造成今天這樣的局面，我感到很愧疚。如今我也深刻地意識到了自己的錯誤，為自己以前的無知和愚昧感到懊悔，對不起。



法庭宣告，判處以明國平、明珍珍為首的明家犯罪集團11名被告人死刑，5名被告人死緩，以頂格刑罰回應“極端罪惡”，這場歷經227天的法庭審理，也注定成為緬北系列案件審理的“序章”與“基石”。



浙江省溫州市中級人民法院刑事審判一庭庭長方勇：無論這個案件證據收集有多困難，也無論這個案件它的意義有多重大，我們還是要掌握最嚴格的證據標準，最嚴格的程序要求，這個案件才能夠拿到聚光燈下，用放大鏡去看，也確保不出問題。

