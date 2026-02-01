快評：產業鏈跨洋遷徙　台灣經濟系統性失血

中評社快評/針對美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前強調，目標是在美國總統特朗普任內，將台灣半導體供應鏈產能40%轉移至美國，台灣新竹縣工業會總幹事曾昭維表示，隨著晶片產能4成將移往美國，台灣的半導體產業供應鏈目前正在重組中，這波赴美移民潮已擋不住。這不是簡單的產業轉移，而是台灣高端人才與技術積澱的流失，是台灣經濟命脈面臨的一場系統性失血。



所謂供應鏈“重組”，實則是關鍵環節的撕裂性抽離。台積電赴美擴廠，其上下游供應商被迫追隨——從材料、設備到封裝測試，整條產業鏈被迫啟動跨洋遷徙。新竹、桃園、苗栗等地工業會爭相赴美考察，表面是主動佈局，本質是求生掙扎。



當移民公司在新竹頻繁舉辦說明會、工程師家庭悄然準備西行行囊時，台灣流失的遠不止是勞動力。半導體產業賴以成功的核心，在於新竹科學園區數十年沉澱的密集技術網路與協作生態。這種“空氣般存在”的產業氛圍，絕非在達拉斯廠房內可複製。人才攜家帶口赴美，帶走的更是下一代創新火種與產業升級的根基。



更值得警惕的是，台灣當局在此棋局中淪為被動棋子。40%產能轉移目標由美方單方面設定，台灣產業界被迫在夾縫中“配合”。當傳統產業因實力不足被排除在外、高科技企業被迫“陪太子讀書”時，台灣經濟的結構性失衡與對外依附性正被進一步固化。



這場晶片跨洋移動，絕非單純商業決策。它正在撕裂台灣最珍貴的產業筋骨，掏空其技術人才庫，並將經濟命脈更深地繫於他人之手。

