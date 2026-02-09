星島：高市勝選施政走向存疑　中日關係變數

日本東京，工作人員在一處計票站內工作（新華社圖片） 中評社香港2月9日電／日本眾議院選舉昨完成投票，自民黨取得壓倒性勝利，獲得316個議席，掌控眾院2／3席次，一旦眾院通過的法案遭參院否決，眾院再進行表決時，只要2／3議員表決通過，法案即可實施。



星島日報今日社論說，選前民調早已顯示高市內閣與自民黨的支持度高企。高市在投票前再推出收緊外國移民的建議，效法美國“狂人”總統特朗普發表類似“讓日本再次偉大”的競選口號，拍攝短視頻通過網絡平台為全國的黨友催票，被當地傳媒形容為“高市旋風”，連帶一些知名度偏低或受到個人醜聞困擾的自民黨候選人，也取得比預期好的表現。



高市與自民黨民望高企，主因正是其親美、排外反華極右立場。高市的政壇恩師安倍晉三雖然同屬右傾，但在其首相任內仍多次放寬了外國移民、留學生與輸入外勞的限制，並大力發展旅遊業，希望可彌補本國的勞動力與經濟活力。但外來人口與旅客不斷增多，亦激起部分日本民眾、尤其年輕選民的排外情緒，質疑外國人打破了他們的飯碗和寧靜生活方式。



上述變化促成了多個右翼以至極右政黨的興起，在上兩次選舉搶走了自民黨的不少選票和議席。高市上台後決定帶領自民黨全面“向右走”，捨棄左傾的多年盟友公明黨，改與極右的維新會合作。除了因為高市及支持她的黨內元老本來就是右傾，也不排除是一種選舉策略，藉此吸引保守的老選民與右傾的年輕人回流。



社論續道，高市上任後不久便於國會發表“台灣有事，即日本有事”言論，很可能並非一時失言，而是故意為之，目的正是想挑起中日爭端，建立自己的極右反華形象。反觀由左翼公明黨與中間偏左立憲民主黨，於選前倉卒合組的“中道”聯盟，在今次選舉經歷慘敗，多名重量級人物則在所屬選區落選，主因正是未能迎合愈趨右傾的日本選民口味。



展望未來，有人擔心高市政府在取得眾議院三分之二絕對多數後，隨時會啟動修憲公投，以“正常國家化”和應對來自中、俄及朝鮮等國的“威脅”為由，擴大日本軍隊的所謂“自衛權”和持續擴軍，徹頭徹尾地復辟軍國主義。事實上，高市早於選舉前已宣布會加速提高國防開支比例，向美國增購核動力潛艇等先進軍備，與同樣反華的菲律賓政府加強軍事合作，自民黨多名成員更先後訪台與執政民進黨的台獨分子會面。中國及韓國等鄰國不得不防。



但從另一角度看，高市與自民黨取得4年的穩定執政期後，選舉壓力暫時消失，也可能會將施政重點重新聚焦於經濟民生。與最大的鄰國中國長期交惡，令本國的農民、漁民與企業受損，政府民望遲早會調頭回落。加上中美元首如無意外將於今年互訪，特朗普也不想見到高市以至台灣當局進一步挑釁北京。中日關係前景亦未必如想像般差。