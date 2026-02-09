貴金屬研納稅務優惠　香港吸家辦落戶

香港推動構建國際黃金交易中心，提供ETF、實金等不同產品。（來源：大公報） 中評社香港2月9日電／大公報報導，特區政府早前宣布，計劃於今年上半年提交立法建議，將貴金屬納入有關基金及單一家族辦公室（SFO）的優惠稅制合資格投資範圍。財經事務及庫務局局長許正宇表示，投資產品不局限於本地黃金產品，亦會包括ETF等。



特區政府早前已表示，將在上半年修訂條例，進一步優化基金、單一家族辦公室及附帶權益的稅務優惠制度，具體措施包括擴大合資格投資種類（如納入實金產品）、拓寬“基金”定義及提升稅務寬減靈活性。此舉旨在爭取未來三年間新增至少220間家族辦公室落戶。



創新產品類型 加強與內地合作



優化措施包括拓寬免稅制度下“基金”的定義、增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格投資種類、優化附帶權益的稅務寬減安排等，以吸引更多基金及家族辦公室來港落戶。許正宇表示，香港積極推動構建國際黃金交易中心，立法的期望是讓需求方的資金更願意放在香港，而且若供給方能提供不同產品，如ETF、實金產品等並持續不斷創新，將更能達到上述目標。



此外，香港更積極加強與內地的互聯互通，財庫局已與上海黃金交易所簽訂合作協議，將攜手推動結算平台高效建設，並開拓實物基礎設施協同。而且早前已與深圳市地方金融管理局簽訂合作備忘，共同開展黃金加工貿易，鼓勵香港金商與深圳精煉廠合作。



許正宇表示，目前國家對黃金出口有一定限制，但在海外的黃金可研究透過香港，合規依法入口深圳進行精煉，完成後再取出來，這是當局與深圳市政府同意的政策，同時歡迎香港金商與深圳具備相關資格的精煉企業開展實質合作。