香港每小時誕生22家企業

中評社香港2月9日電／去年，香港平均每日吸引535家新公司註冊，相當於每小時誕生22家企業，展現出蓬勃的商業活力與吸引力。與此同時，香港IPO市場重返全球集資榜首，119家新上市公司共集資逾2800億元，充分彰顯香港作為國際金融樞紐的強大活力與競爭力。



大公報報導，這一韌性和活力，得到國際市場的積極認可。香港美國商會近期研究顯示，超過半數的美國企業對香港發展前景抱持樂觀態度；國際機構瑞銀更以實際行動投下信心票，簽訂西九龍整棟大樓的十年租約，種種動向均印證了香港市場的國際認可度與投資價值持續提升。



香港作為聯繫國家和世界的“超級聯繫人”與“超級增值人”，是國家金融強國建設不可或缺的助推手。截至2025年底，香港連續多年保持全球最大離岸人民幣業務樞紐地位，人民幣存款餘額超過萬億元；香港連續多年被評為全球最自由經濟體；本港IPO市場今年繼續維持暢旺，目前有超過400家公司排隊上市。



6間外企成功遷冊來港



事實上，近期一系列亮麗的數據，均彰顯了香港備受國際認可。根據公司註冊處最新統計數字顯示，去年新成立的本地公司和經遷冊公司總數為19.53萬間。截至去年年底，根據《公司條例》註冊的本地公司和經遷冊公司總數達155.7萬間，較2024年增加逾9.66萬間，數字創歷史新高。公司遷冊制度自去年5月實施以來，市場反應正面。截至去年年底，該處接獲逾420宗查詢及30份申請，當中三分二已獲批，6間分別在盧森堡、開曼群島或百慕達成立的非香港法團已成功遷冊來港。



香港特區政府早前也公布，去年母公司在內地及海外的駐港公司數目增加至1.1萬間，而香港的初創企業數目則增至5221間。兩項數字均再創新高，顯示香港對全球企業的獨特吸引力持續增加，是他們設立或擴展業務的理想投資目的地。投資推廣署去年招商引資工作亦取得佳績，共協助560間海外及內地企業在港開設或擴展業務，較2024年上升超過4%，數目同創新高。



引進辦三年吸百企落戶 涉資600億



財政司司長陳茂波昨日在網誌中表示，創新科技及工業局、引進辦、投資推廣署等正加大力度吸引科技企業落戶香港。他以引進辦為例，過去三年來已經吸引超過100家企業落戶，預計投資超過600億元，帶來2.2萬個研發或管理職位，合共使用的樓面達185萬方呎。



此外，外國商會和投行持續看好香港營商環境。香港美國商會最新調查結果顯示，有超過半數美國企業受訪者對未來12個月的香港商業前景表示非常樂觀及樂觀，較去年的33%大幅增加；當中44%更指香港營商環境“非常好”及“好”，按年增加7個百分點。



投行擴港業務 瑞銀新總部將啟用



不少國際資產管理公司在看好香港前景下繼續擴充業務。市傳美國對沖基金Point72已簽署協議，再擴租恒地中環甲廈The Henderson辦公室樓面，涉7層樓面共8.5萬方呎。資超過600億也租用西九龍的國際商業中心第2B座作為新總部，整棟大樓樓面達46萬方呎共14層。瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲指出，對香港市場前景有強烈信心，並對中國經濟發展前景感到樂觀，新總部將有助強化與內地客戶的聯繫。資料顯示，全球前100家銀行中有超過70家在香港設立分行，有約30間跨國銀行在香港設地區總部，抓緊這片龐大商機。